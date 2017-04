Franciszek: Maryi ofiarujmy nasze radości, nasze smutki i nasze nadzieje

Ojciec Święty podziękował wszystkim za uczestnictwo w Mszy św. a zwłaszcza rzeszy chorych i niepełnosprawnych.



Franciszek przypomniał dwie osoby świeckie - "świadków miłości Chrystusa" - pochodzące z regionu: bł. Edwarda Focherini i służebnicę Bożą, Mariannę Saltini i pozdrowił zgromadzonych na placu wiernych świeckich. "Zachęcam was, byście byli czynnymi uczestnikami życia waszych wspólnot, w jedności z waszymi kapłanami: zawsze dążcie do tego, co jest istotne w głoszeniu i świadectwie Ewangelii" - powiedział.



Pozdrawiając biskupów z regionu Emilia Romagna a zwłaszcza biskupowi Carpi, Francesco Cavina papież zachęcił aby stawali u boku swoich księży, troskliwie ich wysłuchując i będąc blisko nich.



Franciszek podziękować wszystkim organizatorom jego wizyty a zwłaszcza skautom i chórowi, składającemu się ze wszystkich chórów diecezji, który animował tę liturgię.



Na zakończenie zawierzył życie i losy Kościoła i świata, Maryi, naszej Matce.