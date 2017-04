Abp Gänswein o tym, jak Benedykt XVI będzie świętował urodziny

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 16 kwietnia kiedy przypada 90. rocznica urodzin Benedykta XVI, planowana jest Msza św. W Poniedziałek Wielkanocny jest w programie uroczystość na cześć Jubilata z 50 gośćmi zaproszonymi z Bawarii oraz Rzymu - poinformowało „Radio Horeb”.

"Nie wiadomo jeszcze, czy w uroczystości weźmie udział brat Benedykta, ks. Georg Ratzinger" - czytamy w gazecie „Mittelbayerische Zeitung”. Gazeta zwraca uwagę na zły stan zdrowia 93-letniego kapłana, byłego kapelmistrza katedry w Ratyzbonie. Przypomina jednocześnie, że we wcześniejszych latach ks. Georg przyjeżdżał do Watykanu na każde urodziny swego brata.



„Bardzo osobiście” pragną złożyć urodzinowe życzenia swemu bawarskiemu rodakowi premier rządu Bawarii Horst Seehofer wraz z małżonką. Wizytę złożą papieżowi seniorowi w Poniedziałek Wielkanocny. Tego samego dnia do Watykanu przybędzie delegacja 30 bawarskich strzelców górskich z premierem landu Karlem Steiningerem. Wśród gratulujących Bawarczyków jest też pani burmistrz z Pentling, Barbara Wilhelm. W jej gminie mieszkał Joseph Ratzinger, gdy był profesorem teologii w Ratyzbonie.



Joseph Ratzinger urodził się w Wielką Sobotę 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn jako najmłodszy syn miejscowego żandarma Josepha Ratzingera i jego żony Marii. W kilka godzin po urodzeniu, o godz. 8.30 noworodka ochrzcił w miejscowym kościele św. Oswalda ks. Josef Stang, nadając mu imiona Joseph Aloisius.



„Fakt, że byłem pierwszym ochrzczonym w nowej wodzie, uważano za szczególny znak” – wspominał po latach Benedykt XVI w swojej autobiografii „Moje życie”. Podkreślił, że zawsze z wdzięcznością myśli o tym, iż jego życie od początku było zanurzone w tajemnicy Wielkanocy.