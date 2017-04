Wspólna Wielkanoc katolików z prawosławnymi

Wielkanoc to święto ruchome, którego data wielokrotnie była przedmiotem sporu. Obecnie przyjmuje się, że święto to, przypada w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, tj. po 21 marca. W tym roku wyjątkowo Kościół katolicki i Kościoły wschodnie obchodzą Święta Wielkanocne w tym samym terminie. - Takie zjawisko zdarza się co kilka, kilkanaście lat. Nie towarzyszą temu żadne specjalne uroczystości - powiedział KAI ks. prof. Józef Naumowicz.