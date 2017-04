Odmawiają sprzedaży pigułek poronnych

Chętnych na dołączenie do grupy farmaceutów pro-life, którzy nie godzą się na wydawanie w aptecznym okienku pigułek antykoncepcyjnych, wkładek domacicznych, tabletek poronnych czy prezerwatyw jest coraz więcej. – Codziennie otrzymuję jakiegoś e-maila od osoby, która chce pracować w aptece pro-life. Uważam, że to dużo. Zgłaszają się nawet studenci, którym zależy, by odbyć staż właśnie w takiej aptece. Coraz więcej farmaceutów nie chce sprzedawać tabletek „po” ani środków antykoncepcyjnych – mówi „Naszemu Dziennikowi” Małgorzata Prusak, prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski. Stowarzyszenie zamieściło na swojej stronie deklarację poparcia dla wprowadzenia klauzuli sumienia dla farmaceutów. „Deklaruję poparcie dla farmaceutów do pełnego korzystania z prawa sprzeciwu sumienia wobec sprzedaży środków niszczących ludzkie życie i ludzką płodność – czytamy w dokumencie. – Zdecydowanie sprzeciwiam się nakładaniu obowiązku sprzedaży tych produktów na farmaceutów czy też apteki. Narzucanie takich zobowiązań jest wyrazem presji i dyskryminacji, czego wyraźnie zabrania rezolucja Rady Europy z dnia 7 października 2010 roku. Jest ono również sprzeczne z Kodeksem Etyki Aptekarza (par. 3), w którym stwierdza się, że powołaniem aptekarza jest współudział w ochronie życia i zdrowia oraz zapobieganie chorobom, a także z par. 4 mówiącym, że farmaceuta musi posiadać wolność postępowania zgodnie ze swoim sumieniem”.

Organizacja oferuje farmaceutom pomoc w znalezieniu aptek pro-life, w których mogliby pracować bez ryzyka zaistnienia konfliktu sumienia. – Zapraszamy także do współpracy właścicieli aptek i kierowników aptek, którzy mogliby i chcieliby zaoferować pracę zgodną z sumieniem, gdyż – jak się okazuje – bardzo dużo osób właśnie takiej pracy poszukuje – zaznacza Prusak.



(naszdziennik.pl, sumienie-farm.pl)