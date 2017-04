W głębi ziemi zajrzeli w głąb siebie

To właśnie tam znajdują się stacje solnej Drogi Krzyżowej.

W uroczystym nabożeństwie uczestniczyło dziś ponad 100 górników i pracowników wielickiej kopalni. Także tu Wielki Piątek jest bowiem czasem refleksji i zadumy - zgodnie z tradycją w ten szczególny dzień górnicy nie prowadzą w wielickiej kopalni cięższych robót, lecz gromadzą się w podziemnej kaplicy, by wysłuchać pasyjnego kazania.

Warto zauważyć, że o podziemnej Drodze Krzyżowej mówi się "Golgota wielickich górników" - jest ona bowiem ich dziełem. Poszczególne stacje wyrzeźbili z lipowego drewna, a w każdą wmontowali kamień pochodzący z Golgoty. Ta wyjątkowa Droga Krzyżowa jest też częścią szlaku pielgrzymkowego „Szczęść Boże”, który kilka lat temu poświęcił kard. Stanisław Dziwisz. Z kolei zanim siedem powstała wielicka Golgota, pracownicy Kopalni Soli "Wieliczka" spotykali się na Gorzkich Żalach w kaplicy św. Krzyża.

Co ważne, górnicy sami wybierają rozważania towarzyszące kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej. Zawsze są to głębokie i poruszające słowa. Podziemne nabożeństwo Męki Pańskiej z jednej strony jest więc odpowiedzią na potrzebę serca, z drugiej zaś wpisuje się w górniczą tradycję silnie związaną z chrześcijańskimi wartościami. Od wieków w wielickiej kopalni jest bowiem wiele krzyży - znaczą one miejsca pracy oraz miejsca modlitwy, są w kaplicach i nadszybiach, podkreślają znaczenie górniczego trudu, jakże podobnego do drogi na Golgotę.

To nie wszystko - symboliczne znaczenie ma również to, iż Droga Krzyżowa znajduje się w pochylni Barącza. Prowadzący w górę wąski kopalniany chodnik nawiązuje bowiem do prawdziwej Golgoty: uczy pokory, pomaga skupić się na tym, co ma największą wartość. Od stacji do stacji, krok po kroku, uczestnicy podziemnego nabożeństwa zmierzają ku kaplicy św. Kingi. W tej najpiękniejszej spośród świątyń podziemnej Wieliczki modlą się przy solnym pomniku św. Jana Pawła II.

Dla górników Kopalni Soli "Wieliczka" Droga Krzyżowa jest okazją do refleksji - przybywają zatem licznie, by w głębi ziemi sięgnąć w głąb siebie.

