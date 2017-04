Wigilią Paschalną rozpoczęły się uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie

Abp Pizzaballa zaznaczył, że Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę jest odprawiana we wczesnych godzinach porannych w Jerozolimie, gdy przemija „chwila ciszy i oczekiwania” i to ona wywiera piętno na Wielką Sobotę na całym świecie. Przypomniał, że liturgie tego dnia były kształtowane przez wieki, starożytne i skomplikowane procesy, jakie miały miejsce w Kościołach chrześcijańskich ale są one obchodzone w tych samych miejscach nawet przez społeczności niechrześcijańskie w Jerozolimie. "Jednocześnie świat, tak jak to było ponad dwa tysiące lat temu, nie może świętować Wielkiejnocy, gdy ta jako pierwsza nie wydarzy się w Jerozolimie" - zaznaczył.

Przepisy zawarte w XIX-wiecznym status quo nie pozwalają na jakiekolwiek zmiany w porządku świątecznych uroczystości. Z tego powodu katolicka liturgia Zmartwychwstania Pańskiego sprawowana jest w Bazylice Grobu Pańskiego wczesnym rankiem w Wielką Sobotę.

Zaraz po zakończeniu katolickich uroczystości do Bazyliki Grobu Pańskiego weszły rzesze wiernych prawosławnych. Dla prawosławia jednym z najważniejszych punktów obchodów Wielkiejnocy w Jerozolimie jest licząca już ponad 1200 lat liturgia tzw. „Zstąpienia Świętego Ognia” w południe w Wielką Sobotę. Według tradycji prawosławnej, w cudowny sposób zapłonął ogień w kaplicy czczonej jako grób Chrystusa i na tę pamiątkę co roku w Wielką Sobotę prawosławny patriarcha jerozolimski wchodzi – przy świadkach – bez zapałek i zapalniczek i po odmówieniu odpowiednich modlitw wychodzi z kaplicy z płonącą świecą. Od niego zapalają swoje świece biskupi, księża i świeccy, i to nie tylko w wypełnionej po brzegi świątyni, ale także na uliczkach Starego Miasta.

Ze względów bezpieczeństwa, również w tym roku, w uroczystościach Wielkiej Soboty w Bazylice Grobu Pańskiego bierze udział tylko ok. 10 tysięcy wiernych. W nocy z piątku na sobotę izraelskie siły bezpieczeństwa ustawiły wokół bazyliki i przy bramach wiodących na Stare Miasto liczne punkty kontrolne.

Policja szacuje, że w sumie w uroczystościach wielkanocnych w Jerozolimie weźmie udział ok. 50 tys. osób.

Mimo zaostrzonych środków bezpieczeństwa w Wielki Piątek w okolicach Starego Miasta w Jerozolimie zginęła brytyjska studentka od ciosów nożem zadanych przez Palestyńczyka. Dwie inne osoby zostały lekko ranione.

W tym roku Kościół katolicki i chrześcijańskie Kościoły wschodnie obchodzą Święta Wielkanocne w tym samym terminie, dlatego do Jerozolimy od Wielkiego Czwartku przybywa tysiące pielgrzymów z całego świata.

Ponadto trwają także obchody żydowskiego Święta Pesach, które zakończą się w poniedziałek wieczorem.