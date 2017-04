Atak zimy w Zakopanem

W Zakopanem termometry wskazują ok. 0 st. C. Cały czas sypie mokry śnieg. Zalega on szczególnie na bocznych drogach. Na ulice wyjechały odśnieżarki, bo białego puchu jest naprawdę dużo. - To prawdziwy kwietniowy atak zimy, ale co zrobić - mówi kierowca z odśnieżarki na ulicy Balzera koło wyciągu narciarskiego pod Nosalem.

Nieco lepiej jest w Nowym Targu. Tam również sypie drobny śnieg, ale wyższa temperatura sprawia, że biały puch szybko topnieje, zostając tylko na trawnikach, krzewach i drzewach.

Według prognoz, śnieg przestanie sypać dopiero w czwartek rano.

Trzeba też uważać na drogach, które nie są odśnieżane.