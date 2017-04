Kair: Msza papieska 29 kwietnia przeniesiona na teren bazy lotniczej

Papież odwiedzi Egipt w dniach 28 i 29 kwietnia. Mszę św. będzie sprawował przed południem w drugim dniu pobytu. Po niedawnych zamachach w Egipcie Watykan oświadczył, że podróż papieża odbędzie się zgodnie z planem.



"Zmiana miejsca liturgii ma wiele zalet" - powiedział bp Bishay. Po pierwsze dlatego, że wobec wielkiego zainteresowania udziałem w Mszy św. z papieżem będzie teraz mogło uczestniczyć 25 tys. wiernych, a więc o 7 tysięcy więcej niż na stadionie. „A ponieważ jest to wojskowa baza lotnicza, będziemy mieli większe bezpieczeństwo” - dodał egipski hierarcha. Trzecią zaletą jest znacznie więcej miejsc parkingowych.



Bp Bishay stoi na czele egipskiego komitetu organizacyjnego papieskiej wizyty. W oficjalnym programie, opublikowanym przez Watykan, nie podano miejsca papieskiej celebracji liturgicznej. W pierwszym dniu pobytu w Kairze papież spotka się m.in. z prezydentem Egiptu, Abdelem Fattah al-Sisi, z wielkim imamem Uniwersytetu Al-Azhar,, Ahmedem Mohammedem al-Tayyebem oraz z papieżem-patriarchą Koptów, Tawadrosem II (Teodorem).



Koptyjsko-katolicki hierarcha zwrócił uwagę, że w przygotowaniach do wizyty papieża panuje wyjątkowa atmosfera współpracy. Rząd dał „zielone światło” i aby rozwiązać problem wystarczy jeden telefon. Ogromne jest też zainteresowanie mediów. W papieskim samolocie z Rzymu przyleci 70 dziennikarzy, a w tych dniach do biura organizacyjnego wpłynęły setki wniosków akredytacyjnych z całego świata.



Centrum prasowe papieskiej wizyty umieszczono w hotelu Ritz w pobliżu placu Tahrir. Całą wizytę Franciszka transmitować będzie na żywo telewizja egipska w pierwszym programie. Szczególnym momentem wizyty nastąpi w kościele św. Piotra i Pawła w bezpośrednim sąsiedztwie katedry św. Marka. Papież, patriarcha Tawadros oraz inni patriarchowie Kościołów tradycji wschodniej, którzy przybędą na międzynarodową konferencję pokojową organizowaną na Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze, spotkają się na wspólnej modlitwie w intencji ofiar zamachu terrorystycznego z 11 grudnia ub.r. W tym jednym z największych zamachów zginęło kilkudziesięciu prawosławnych koptów. Papież i patriarchowie pogrążą się w cichej modlitwie w świątyni, a następnie przejdą do muru, przy którym 11 grudnia złożono ciała ofiar. Papież Franciszek złoży wieniec kwiatów i zapali świece. W ten sposób zostaną uczczeni wszyscy męczennicy, których w ostatnich latach opłakuje Egipt. "Od grudnia `Mur męczenników` stał się celem pielgrzymek, w którym wielu ludzi składa swoje modlitwy i prośby" - powiedział bp Bishay.



Jednocześnie hierarcha zwrócił uwagę, że szczególne znaczenie będzie miało spotkanie papieża Franciszka z młodzieżą. Poinformował, że Kościół koptyjsko-katolicki organizuje pielgrzymkę gwiaździstą ze wszystkich eparchii do Kairu. Wieczorem 28 kwietnia 300-osobowa delegacja młodzieży powita papieża w nuncjaturze apostolskiej. Podczas kolacji młodzi ludzie będą śpiewali dla papieża pieśni z tradycji koptyjskiej.