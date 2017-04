Z Angelą Merkel o wyborach we Francji, Brexicie i migracji

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że podczas niedzielnego spotkania będzie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel rozmawiać m.in. o wyborach prezydenckich we Francji , o kwestiach związanych z Brexitem, a także o problemie migracji.

Szefowa polskiego rządu i kanclerz Niemiec w niedzielę w Hanowerze wezmą udział w ceremonii otwarcia targów przemysłowych Hannover Messe. Po oficjalnej ceremonii otwarcia targów zaplanowano spotkanie Szydło i Merkel.

"Spotykamy się w szczególnym dniu, bo jutro są wybory we Francji i na pewno będziemy miały okazję o tym porozmawiać. W momencie gdy będzie nasza kolacja, będą pewnie znane pierwsze wyniki" - powiedziała premier, która w sobotę wieczorem była gościem "Wiadomości" TVP.

"Ale będziemy też pewnie rozmawiać o tym, co w tej chwili absorbuje polityków europejskich. Za tydzień w Brukseli jest szczyt Rady Europejskiej, na którym mamy przyjąć założenia, instrukcje związane z Brexitem. Mamy też sporo wzajemnych spraw bilateralnych" - dodała Szydło.

Zapowiedziała, że będzie też chciała zwrócić uwagę na sposób, w jaki niemieckie media przekazują informacje o Polsce. "Liczylibyśmy na to, chcielibyśmy, by media niemieckie nieco inaczej, a przede wszystkim uczciwie nas traktowały" - podkreśliła.

"Na pewno będziemy rozmawiać o problemie migracji, bo to jest jeden z ważnych tematów prezydencji maltańskiej. Tyle tylko, że stanowisko Polski jest odmienne niż stanowisko niemieckie. My uważamy, że problem migracyjny można rozwiązać w ten sposób, aby zwiększyć pomoc humanitarną, żeby rozwiązywać ten problem tam, gdzie on się rodzi" - powiedziała premier.

"Wszystkie inicjatywy polskiego rządu, które podjęliśmy w tym roku i w jeszcze w roku poprzednim, są po to, aby w Syrii, tam na miejscu, realizować projekty humanitarne" - dodała.

Przypomniała o polskich inicjatywach - m.in. dotyczących odbudowy mieszkań dla rodzin w Syrii (ma na to zostać przeznaczonych 4 mln zł) i wsparciu poszkodowanych w czasie wojny dzieci - przekazano na to 1,5 mln zł. "Również z Niemcami realizujemy projekt humanitarny odbudowy szkół. Tą drogą chcemy dalej podążać" - zapowiedziała premier.

Dodała, że będzie namawiać polityków europejskich do zaangażowania w pomoc humanitarną dla osób poszkodowanych w konflikcie w Syrii.

"Ja rozmawiałam bardzo dużo z księdzem profesorem Cisło (dyrektorem sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zaangażowanego w pomoc humanitarną do Syrii - PAP) i również z gośćmi, którzy przyjeżdżali z Syrii tutaj na jego zaproszenie. Wspólnie zastanawialiśmy się, co możemy zrobić tam, dla mieszkańców Allepo i innych miejscowości i oni jasno mówili: ci ludzie nie chcą przyjeżdżać do Europy, ci ludzie chcą być tam" - powiedziała Beata Szydło.