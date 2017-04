Od dzisiaj można sprawdzić przez internet, ile zebraliśmy punktów karnych

Od poniedziałku kierowcy mogą sprawdzić przez internet, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia drogowe. Usługa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, do godz. 13.00 skorzystało z niej 43 tys. osób - poinformował PAP rzecznik ministerstwa cyfryzacji Karol Manys.

Rzecznik zaznaczył, że w tym samym momencie (on-line) na portalu jest 6-7 internautów. Jego zdaniem, znacznie więcej użytkowników należy się spodziewać w godzinach wieczornych. E-usługa jest dostępna bezpłatnie na portalu Obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać potrzebny jest Profil Zaufany (eGO).

Według Manysa, użytkownicy sprawdzają głównie swoje punkty karne. Już obecnie profil zaufany ma 120 tys. osób.

Profil Zaufany (eG0) można założyć, rejestrując się na stronie pz.gov.pl, a następnie odwiedzając Punkt Potwierdzający z ważnym dokumentem tożsamości lub "z wykorzystaniem zewnętrznego dostawcy tożsamości".

Zdaniem Manysa, profil najłatwiej założyć korzystając z usługi banków. Na razie oferują ją trzy duże banki, ale ona stanowią 35 proc. rynku - dodał. Obecnie z takiej opcji mogą skorzystać klienci banków: PKO BP, Inteligo (internetowe ramię PKO BP), ING, Millennium Bank oraz Envelo (platformy pocztowej). Zapewnił, że wkrótce usługę tę będą świadczyły także inne banki.

"Ta usługa bardzo rozpowszechniła naszą Cyfrową Tożsamość, która wcześniej nie cieszyła się wielką popularnością. Bo człowiek po to chce mieć cyfrową tożsamość, by korzystać z cyfrowych usług, a jak ich nie ma, to się tym nie interesuje" - powiedziała w poniedziałek w Łodzi minister cyfryzacji Anna Streżyńska.

W ramach usługi "sprawdź swoje punkty karne", kierowca będzie mógł zobaczyć ile ma naliczonych punktów karnych, datę popełnienia wykroczenia, informację o pojeździe, miejsce popełnienia wykroczenia, dane kierowcy oraz informację o liczbie tzw. punktów tymczasowych.

Serwis Obywatel.gov.pl został uruchomiony w marcu 2015 roku. Ma on dostarczać obywatelom informacje najwyższej jakości o działaniach administracji rządowej i usługach publicznych.

W 2016 roku serwis Obywatel.gov.pl odwiedziło ponad 4,7 mln unikalnych użytkowników, którzy wykonali ponad 18 mln odsłon. Obecnie serwis oferuje 176 usług, w tym 35 usług online.

Uruchomienie usługi "Sprawdź swoje punkty karne" to pierwszy etap Programu CEPiK. CEPiK, czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy. Kolejne e-usługi w ramach tego programu zostaną uruchomione w 2018 r.