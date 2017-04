Papież zawierzył Kościół w Polsce opiece św. Wojciecha

"Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. W minioną niedzielę, w święto Miłosierdzia Bożego, wspominaliśmy również św. Wojciecha, patrona Polski. Była to też okazja do świętowania 600-lecia ustanowienia prymasostwa w Gnieźnie. Opiece tego wielkiego biskupa i męczennika, który zaniósł ewangeliczne przesłanie i świadectwo chrześcijańskiego życia na wasze ziemie, zawierzam wszystkich Pasterzy i wiernych kościoła w Polsce. Zachowajcie żywą, dla przyszłych pokoleń, waszą tradycję duchową i kulturalną, jaka wyrosła na jego krwi. Niech Bóg wam błogosławi!" - powiedział Franciszek.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Ostatnie słowa Ewangelii św. Mateusza przypominają proroczą zapowiedź, którą znajdujemy na jej początku: „Któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: «Bóg z nami»” (Mt 1,23; por. Iz 7,14). Cała Ewangelia ujęta jest w tych dwóch cytatach, słowach przekazujących tajemnicę Boga, który nie jest Bogiem nieobecnym, ale Bogiem „rozmiłowanym” w człowieku do tego stopnia, że nie potrafi się od niego oddzielić. My, ludzie, jesteśmy zdolni do zrywania więzi i mostów. On natomiast nie. Jeśli nasze serca stygną, to Jego pozostaje rozpalone. Nasz Bóg jest zawsze z nami, nawet jeśli my o Nim zapominamy.

Nasze życie jest pielgrzymką. Nasz duch jest duchem wędrującym. W swym pielgrzymowaniu na świecie człowiek nigdy nie jest sam. Zwłaszcza chrześcijanin nigdy nie powinien czuć się opuszczony, ponieważ Jezus zapewnia nas, że nie oczekuje nas jedynie pod koniec naszej długiej podróży, ale że nam towarzyszy w każdym z naszych dni, aż do końca świata!

Nadzieja chrześcijańska znajduje swoje korzenie nie w atrakcyjności przyszłości, ale w pewności tego, co obiecał nam Bóg i czego dokonał w Jezusie Chrystusie. Jeśli zapewnił nas, że nas nigdy nas nie opuści, to z tą obietnicą możemy iść wszędzie. Jak mówi Psalmista: „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23, 4).

Wśród pielgrzymów polskich byli dziś wierni z parafii św. Stanisława B.M z Szarowa- Dąbrowy (arch. krakowska); z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła z Lachowic (arch. krakowska); z parafii NMP Wniebowziętej, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty z Lwówka Wielkopolskiego (arch. poznańska); z parafii św. Mikołaja z Miłkowic i Rokitek (diec. włocławska); z parafii św. Kazimierza oraz z parafii Wniebowzięcia NMP ze Szczecina; z parafii NMP Królowej Różańca Świętego z Gdańska-Przymorza; pielgrzymi z diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ponadto członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze Zgierza; Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Opola; Pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego śladami Generała Andersa z Warszawy; Franciszkańskie Biuro Podróży Patron-Travel z Warszawy; Biuro Podróży ITAKA z Opola.