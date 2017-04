Czy rozszerzone zostanie prawo do obrony koniecznej?

"Jutro kolejna zmiana będzie przeze mnie ogłoszona - rozszerzenie prawa do obrony koniecznej, bo uważam, że (obywatele) powinni móc się skutecznie bronić" - zapowiedział Ziobro w środę wieczorem w Polsat News.

"Uważam, że Polacy powinni mieć większe prawo do obrony, jak ktoś ich napadnie, w stosunku do tego prawa, które dziś obowiązuje. To też jest wyraz mojego myślenia w trosce o obywateli, o tych, którzy się bronią, a często są później ścigani przez prokuraturę niepotrzebnie i w konsekwencji trafiają czasami do aresztów" - powiedział minister, zapowiadając podanie szczegółów na konferencji prasowej w czwartek.

Dopytywany, dodał, że chciałby doprowadzić do tego, by osoby, które się broniły, nie stawały przed sądami.

W poniedziałek radio RMF FM podało, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by przekroczenie granic obrony koniecznej podczas obrony przed włamywaczami nie było karane i że w Kodeksie karnym miałby znaleźć się przepis, iż "nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, domu albo przylegającego do niego ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące".

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki potwierdził we wtorek, że w resorcie trwają prace nad rozszerzeniem granic obrony koniecznej. Jak mówił, on sam jest zwolennikiem rozwiązania "mój dom moją twierdzą". "Nie daję gwarancji, że tak będzie wyglądał projekt resortowy, ale powinien iść w taką stronę; ludzie w swoim domu powinni czuć się bezpieczniejsi" - ocenił.

W środę Ziobro pytany był także, czy weźmie udział Kongresie Prawników Polskich, odpowiedział, że najpierw musi się zapoznać z programem spotkania. "Do dialogu jestem gotów tylko pod warunkiem, że jest to prawdziwy dialog, a nie tylko taki - powiedzmy - awizowany na użytek politycznej manifestacji" - powiedział minister.

"Zobaczę, jaki jest cel, jakie są prawdziwe intencje (...) Jak chodziłoby o dialog, to wtedy rzeczywiście jest duża szansa, że pojadę. Jeżeli to będzie manifestacja znowu pychy i pogardy, że my jesteśmy najlepsi, a inni słuchajcie nas i róbcie to, co my uważamy za najlepsze, to miałbym wątpliwości, czy pojadę" - powiedział Ziobro.

Zaplanowany na 20 maja i mający się odbyć w Katowicach Kongres Prawników Polskich współorganizują: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.