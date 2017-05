Trójmorze jako nowy pomysł na zwiększanie jedności europejskiej

W czwartek w podwarszawskim Pałacu w Helenowie, Ośrodku Reprezentacyjnym MON odbywa się potkanie doradców ds zagranicznych prezydentów państw współtworzących inicjatywę Trójmorza.

W inicjatywę zaangażowane są cztery państwa Grupy Wyszehradzkie - Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, trzy państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia, a także Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia oraz Austria.

Na briefingu prasowym między sesjami czwartkowej debaty Szczerski spotkał się mediami. Przypomniał, że w lipcu we Wrocławiu odbędzie się szczyt państw Trójmorza - inicjatywy, która dotyczy współpracy infrastrukturalnej państw regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne. Doradcy prezydentów debatują na temat przygotowania szczytu. Na temat tego - mówił Szczerski - "w jaki sposób powinniśmy przeprowadzać dyskusję, żeby wyszedł z tego spotkania dobry, wspólny, mocny, pozytywny komunikat o tym, że jako Europa Środkowa chcemy bardziej zjednoczonej Europy".

"Chcemy europejskiej jedności poprzez także jedność infrastrukturalną, poprzez zasypywanie różnic rozwojowych" - powiedział Szczerski.

"Inicjatywa Trójmorza to nowy pomysł na zwiększanie jedności i spójności europejskiej, to pomysł współpracy 12 państw między trzema morzami - Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym - trzema morzami środkowej Europy, bo tak definiujemy te trzy akweny (...). Przez te trzy morza Europa Środkowa kontaktuje się ze światem, to są te trzy bramy na świat" - powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że inicjatywa Trójmorza, to również "inicjatywa na rzecz współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej. "(Inicjatywa) w ramach państw członkowskich UE, wraz z UE, przy wykorzystaniu UE, jej funduszy, projektów rozwojowych po to, żeby zacieśniać współpracę regionalną, żeby łączyć państwa naszego regionu ze sobą, żeby jednocześnie łączyć nasz region z wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi" - powiedział Szczerski.

Zaznaczył, że obecnie istnieje dysproporcja pomiędzy różnymi częściami Europy w rozwoju infrastruktury, "zwłaszcza infrastruktury na osi północ-południe". "I o tym mówi ta inicjatywa Trójmorza, że naszej części Europy potrzebne jest rozwój infrastruktury północ-południe. Budowaliśmy przez lata infrastrukturę wschód-zachód, teraz jest czas na budowanie jej w osi północ-południe - infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, energetycznej, środowiskowej" - powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że "bardziej zjednoczony region Europy Środkowej, to lepsza jedność europejska"

Według Szczerskiego z dyskusji doradców prezydentów bardzo wyraźnie widać zaangażowanie wszystkich państw w tę inicjatywę. "Ona dojrzewa. Od spotkania inauguracyjnego niecały rok temu w Dubrowniku dzisiaj mamy już całodniowe obrady osób, które odpowiadają za politykę zagraniczną prezydentów 12 państw" - zaznaczył.

"Już konkretnie dyskutujemy o politycznym przesłaniu, o formie współpracy, jej konkretnych efektach, o tym, co powinno stać się rezultatem tego spotkania lipcowego. Widać, że ta inicjatywa dojrzewa, że jest zainteresowanie właśnie taką formułą - formułą politycznego parasola prezydentów nad regionalną współpracą, nad wskazywaniem wag i siły jedności regionu jako wkładu do jedności europejskiej" - mówił Szczerski.

Jak podkreślił przesłanie inicjatywy Trójmorza brzmi: "im bardziej zjednoczona Europa Środkowa, tym bardziej zjednoczona Europa, tym więcej jedności w Europie". "To jest przekaz, który chcemy pokazywać w trzech wymiarach: spójności infrastrukturalnej, poprzez to także spójności rynku i poprzez to, że chcemy to robić z Europą i w Europie" - dodał.

Szczerski był pytany, czy wiadomo już, czy prezydent USA Donald Trump, który został zaproszony na lipcowy szczyt Trójmorza, pojawi się we Wrocławiu. Zaznaczył, że zaproszenie zostało skierowane nie tylko do strony amerykańskiej, ale też do Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, informacja o tym, kto będzie reprezentował te dwa podmioty, zostanie podana, gdy kwestia ta zostanie ostatecznie potwierdzona.

"Mam deklaracje wstępne. Chcemy państwu potwierdzić to wtedy, gdy będą deklaracje ostateczne potwierdzające nazwiska. Partnerów dla Trójmorza szukamy szeroko i to na pewno będzie spotkanie, które zamknie się nie tylko w gronie 12 państw" - powiedział szef gabinetu prezydenta.

W lutym w Waszyngtonie Szczerski przekazał w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović zaproszenie dla prezydenta Donalda Trumpa do złożenia wizyty w Polsce. Jak wówczas informowano przywódcy Polski i Chorwacji chcieliby, aby wizyta prezydenta USA odbyła się podczas zaplanowanego na lipiec we Wrocławiu Forum Państw Trójmorza.

Trójmorze to wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji dotycząca współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki.