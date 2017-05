Włochy: Nawrócenia muzułmanów na chrześcijaństwo

W najnowszym wydaniu tygodnika „Il Venerdi”, piątkowego dodatku do dziennika „La Repubblica”, ks. Di Giacomo nie wyklucza, że dzieje się tak „ze strachu”, a być może i po to, by nie zakłócać tego zjawiska. Dane na temat tych nawróceń są już według niego ogłaszane we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Autor zwraca uwagę natomiast na spadek liczby Włochów przechodzących na islam. Ma ich być obecnie czterech dziennie, podczas gdy pięć lat temu było aż jedenastu.