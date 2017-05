Hiszpańscy męczennicy błogosławionymi

Wszyscy należeli do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, a zginęli podczas prześladowania religijnego w okresie hiszpańskiej wojny domowej. Uroczystości przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Wybuch hiszpańskiej wojny domowej w lipcu 1936 r. zastał ks. Antoniego Arribasa Hortingüelę i jego sześciu współbraci w niższym seminarium, jakie zgromadzenie posiadało w Canet de Mar, małej miejscowości w pobliżu Barcelony. Zajmowali się tutaj przede wszystkim formacją kandydatów do kapłaństwa. Republikanie natychmiast wypędzili zakonników z seminarium. Wobec grożącej im śmierci podzielili się oni na małe grupy szukając schronienia u rodziny i przyjaciół. Siedmiu zakonników postanowiło przedostać się do Francji. 28 września, wyczerpani i głodni, dotarli do miejscowości Begudá. Tutaj padli jednak ofiarą zdrady i zostali wydani republikanom. Następnego dnia wszyscy zostali rozstrzelani w Serinyá.

Oprawcy zmusili miejscowe rodziny katolickie, aby pochowały zakonników. Najmłodszy z nich miał zaledwie 20 lat, najstarszy – 28. Do historii przeszli jako “męczennicy z Canet de Mar”. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się bardzo późno, bo dopiero w 1995 r. Wcześniej nie pozwalała na to sytuacja polityczna w Hiszpanii, a przede wszystkim w Katalonii.