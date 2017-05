Islamiści zamordowali 50-letniego chrześcijanina

4 terrorystów zastrzeliło 50-letniego Nabila Sabira Fauziego w prowadzonym przez niego salonie fryzjerskim.

Ojciec dwójki dzieci wrócił niedawno do miasta al-Arisz bez rodziny, aby wznowić swą działalność. Wcześniej należał on do grupy Koptów, którzy uciekli z regionu po serii zamachów islamistów na wyznawców Chrystusa.

Do tragicznego wydarzenia doszło w sobotę 6 maja wieczorem. Niedługo przedtem miejscowa komórka Państwa Islamskiego wydała kolejne oświadczenie zawierające groźby względem egipskich chrześcijan. Od zeszłego grudnia ekstremiści zabili już co najmniej 75 wyznawców Chrystusa w tym kraju.