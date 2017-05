USA: Izba Reprezentantów wzywa do ścigania aborcji na równi z innymi morderstwami

Przyjęta rezolucja wzywa urzędników państwowych do podjęcia kroków w celu powstrzymania morderstw niewinnych, nienarodzonych dzieci dokonywanych w wyniku aborcji. Dokument w jednoznaczny sposób odnosi się do orzecznictwa Federalnego Sądu Najwyższego w sprawie aborcji wskazując na przekroczenie kompetencji przez sędziów federalnych w sprawach Roe v. Wade oraz Planned Parenthood v. Casey, jak również w innych orzeczeniach dotyczących aborcji. W orzeczeniu w sprawie Roe v. Wade w 1973 r. amerykański Sąd Najwyższy wyprowadził z prawa do uczciwego procesu sądowego (XIV Poprawka do Konstytucji) prawo każdej kobiety do aborcji na żądanie. W ten sposób nie tylko doszło do obalenia w wielu stanach przepisów chroniących życie dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, ale de facto sędziowie zakazali stanowym legislatywom stanowienia prawa chroniącego dzieci we wczesnej fazie ich życia.

"Sędziowie Sądu Najwyższego naruszyli akty prawne, które ślubowali zachowywać, bronić i chronić" - powiedział na konferencji prasowej po głosowaniu w Izbie autor wspomnianej rezolucji, republikanin Chuck Strohm.

„Co się dzieje, gdy sąd, i to nie zwykły sąd, ale najwyższy sąd w kraju, narusza najbardziej podstawowe prawo znane całej ludzkości — prawo do życia?” – zastanawiał się deputowany. Przywołując treść X poprawki, zgodnie z którą żaden stan nie może pozbawić kogoś życia, wolności lub mienia bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości ani odmówić komukolwiek na swoim obszarze równej ochrony prawa, deputowany stwierdził, że "nikt - lekarz, ojciec czy matka - nie ma prawa do zabicia nienarodzonego dziecka."

Deputowani Oklahomy, którzy przegłosowali rezolucję, mają nadzieję, że zaowocuje ona odejściem od linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, która uniemożliwia ochronę dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, traktując aborcję jako prawo konstytucyjne każdej kobiety. To umożliwi ściganie aborcji, jak każdego innego przestępstwa.