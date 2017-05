Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa wznawia spotkania

List skierowany do o. Daniela wysłał ks. wicekanclerz Mariusz Bakalarz z Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, w imieniu ks. arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego.

"Należy zauważyć, iż Komunikat Księdza Arcybiskupa z dnia 3 kwietnia br. nie zawierał zakazu organizowania spotkań Wspólnoty, ale wskazywał, iż biorąc pod uwagę toczące się prace Komisji oraz pojawiające się kontrowersje i pytania o status Wspólnoty, najwłaściwsze byłoby powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na jej spotkania do czasu wydania ostatecznego orzeczenia i podjęcia decyzji" - czytamy w liście.

Wspomniano także o informacji, którą umieszczono na stronie wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. O. Daniel napisał wówczas, że postanowił zawiesić spotkania wspólnoty "do czasu wyjaśnienia sprawy związanej z Naszą Wspólnotą". "Odwołanie spotkań nie nastąpiło zatem na skutek jakiegoś zakazu ze strony Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, ale było wynikiem decyzji Księdza oraz Wspólnoty" - skomentował to ks. Bakalarz.

"Odpowiadając na przedłożoną prośbę, ale podtrzymując w pełni zastrzeżenia i treści zawarte w Komunikacie, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo wyraża zgodę na zorganizowanie spotkań Wspólnoty w II i III sobotę maja, jednakże wyłącznie dla wiernych z terenu Archidiecezji Częstochowskiej" - kończy się list.

Na stronie wspólnoty, a także na profilu facebookowym zamieszczono również komentarz o. Daniela do listu, w którym informuje wiernych: "W związku z wyżej umieszczonym listem, chcę Was drodzy Bracia i Siostry poinformować iż 20 maja w sobotę od godziny 12.00 do 18.00 ODBĘDZIE się spotkanie modlitewne prowadzone przez Naszą Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa, w Sanktuarium św. O. Pio na św. Górce Przeprośnej."

"Chcę również zapewnić Was, że sprawy związane ze Wspólnotą idą w dobrym kierunku, dlatego bardzo proszę zachowajmy spokój, módlmy się i pokornie czekajmy na decyzję Ks. Arcybiskupa Wacława Depo, która na pewno, będzie dobra dla pożytku duchowego wiernych i dla dobra Kościoła" - napisał o. Daniel.

