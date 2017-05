Arturo Mari o Janie Pawle II: On był zawsze przed nami

Papieski fotograf wspominał zamach na Ojca św., którego był świadkiem 13 maja 1981 r.

Opowiadał też o mało znanym wydarzeniu, gdy to ktoś w czarnym stroju być może przebrany za księdza rozerwał papieżowi sutannę bagnetem. To było w Fatimie rok po zamachu na Jana Pawła II dokonanego przez Ali Agcę. - Ojciec Święty wchodził do katedry, kątem oka zobaczyłem ciemną postać. Instynktownie odwróciłem się i uderzyłem ciężką torbą w napastnika. Niestety udało mu się zranić Jana Pawła II w okolicach pasa - opowiadał Mari.

Wieloletni współpracownik świętego papieża podkreślał, że Jan Paweł II miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej.

- Każdego dnia papież rozmawiał z Matką Bożą po polsku. Na początku nie rozumiałem jego słów, dopiero z czasem udało mi się uchwycić kilka z nich: Matko moja, nie opuszczaj mnie, prowadź mnie, pomagaj mi - wspominał fotograf.

Arturo Mari opowiadał też, że papież tak naprawdę nigdy nie odpoczywał. Najwięcej czasu oczywiście poświęcał modlitwie a gdy kończył się modlić siadał za biurkiem i pracował.

- Czasami włączaliśmy mu telewizor, ale on bardzo szybko wstawał, wyłączał go i mówił, że szkoda jego czasu. Fotograf zaznaczał też, że papież pracował nie tylko w Rzymie, ale także w czasie wypoczynku w Castel Gandolfo.

- On w zasadzie przede wszystkim tam pracował - stwierdzał Mari. - Ciągle były jakieś spotkania od rana do wieczora, a często nawet do północy. Ja już czasami zasypiałem dosłownie przy kolacji, a on chodził ostatni spać i pierwszy wstawał. Zawsze był przed nami. Nie wiem, jak to robił

Puławski gość opowiadał też o niezwykłej dobroci Ojca Świętego, miłości do trędowatych, chorych, oraz o jego wielkiej hojności. - Pamiętam jak kiedyś papież ofiarował swój pierścień pewnemu księdzu, aby go spieniężył i oddał pieniądze potrzebującym.

Arturo Mari dzielił się także informacjami ze swojego życia. Podkreślał przede wszystkim jak wiele zawdzięcza swojej żonie. - To bardzo dobra i inteligentna kobieta. Ja często wychodzę o godz. 6.20, a wracam o 20.00, a czasami nawet około północy. Nie wiem, która kobieta by tyle wytrzymała. Moja żona trzy razy rozmawiała z Ojcem św., ale do dziś nie wiem, co sobie powiedzieli. Mamy razem syna, który jest księdzem.

Archiwum Stowarzyszenia "Rodzina" Arturo Mari spotkał się także z członkami Stowarzyszenia "Rodzina"



Arturo Mari był fotografem sześciu papieży. Fotografował Piusa XII, św. Jana XXIII, bł. Pawła VI, Jana Pawła I, św. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Podczas pontyfikatu Jana Pawła II wykonał blisko sześć milionów zdjęć.

Organizatorami spotkania z Arturo Mari było puławskie Stowarzyszenie "Rodzina" oraz parafia św. Rodziny w Puławach. Spotkanie odbyło się w 100. rocznicę Objawień Fatimskich i 36. rocznicę zamachu na Jana Pawła II.