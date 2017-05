Idź i kochaj! Bp Ryś wygłosi homilię na Lednicy

Jak zapowiada Sebastian Kamiński, szef sztabu lednickiego, jego członkowie pracują jeszcze w poznańskim klasztorze dominikanów, gdzie sztab ma swoją siedzibę. Od najbliższego piątku, 26 maja, ruszą już przygotowania na Polach Lednickich. – Czeka nas tydzień intensywnej pracy wśród wspaniałych wolontariuszy z całej Polski. Każdy dzień, jak w ubiegłych latach, zaczynać będziemy o 8 rano Jutrznią, a kończyć Nieszporami. Mimo zmęczenia całodzienną pracą wolontariusze do późnych godzin spędzają razem czas na tańcach, śpiewie i zabawie – przyznaje.



Z kolei Barbara Grocholewska, koordynatorka tegorocznego Spotkania Młodych zdradza, że w niecodzienny sposób zostanie dostarczony różaniec, który papież Franciszek przekazał lednickiemu ośrodkowi. – W czasie spotkania skoczek spadochronowy wykona skok razem z naszą siostrą, Sarą – zapowiada.



Tradycyjnie też wieczorem młodzi usłyszą papieskie przesłanie. Trochę później, o godz. 22, wszyscy zostaną zaproszeni do tego, aby stanąć tyłem do Bramy Ryby w ramach tzw. przełamywania murów. Rozegra się wtedy efektowny spektakl świetlny.



Jak podkreśla lednicki sztab, w roku 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140. rocznicy objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i 100. rocznicy objawień Matki Bożej Fatimskiej młodzi będą mieli okazję przypomnieć sobie, jaką rolę odgrywa w ich życiu Maryja. Każdy uczestnik Spotkania Młodych wróci też do domu z różańcem.



Można się jeszcze włączyć w sfinansowanie tego podarunku za pomocą strony www.rozaniecodmamy.pl. W tej chwili zebrano bowiem środki na różańce dla blisko 25 tys. osób (koszt jednego różańca to 2 zł), a na Lednicę może dotrzeć nawet 80 tys. – Naszym marzeniem jest, aby to polskie mamy podarowały młodym różańce. Szczególnie panie, które nie mają własnych dzieci, zapraszamy aby, z myślą o macierzyństwie duchowym, włożyły w ten sposób w rękę młodego człowieka różaniec – mówi Dominika Chylewska, koordynatorka lednickiego biura prasowego.



Każdy z uczestników otrzyma też lednickie puzzle. – Długo zastanawialiśmy się jak mają wyglądać. Myśleliśmy o dwóch puzzlach, ale dzięki wsparciu wielu osób każdy dostanie po trzy – wyjaśnia o. Wojciech Prus, duszpasterz lednicki. Dwa z nich będą kartonowe, a trzeci, trochę mniejszy, wykonany został z metalu. – Będzie miał bardziej pamiątkowy charakter. To sami młodzi będą mogli zdecydować który puzzel zostawią dla siebie, a który puszczą w drogę – dodaje o. Prus.



W czasie spotkania przewidziano czas na to, aby Ojcowie Paulini opowiedzieli młodym o tym, jak obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został aresztowany w czasach komunistycznych i dlaczego kardynał Stefan Wyszyński zdecydował, że w dalszą trasę pielgrzymki po Polsce wyruszy pusta rama. – W nawiązaniu do tej historii podczas naszego spotkania z pustą ramą wozem konnym przejedzie Prymas Polski Wojciech Polak – zapowiada Barbara Grocholewska.



Oprócz Prymasa gośćmi Lednicy będą także abp Stanisław Gądecki, celebrujący Mszę św. i bp Grzegorz Ryś, który wygłosi kazanie oraz o. Paweł Kozacki, prowincjał Zakonu Dominikanów w Polsce.



Organizatorzy proszą, aby młodzi ludzie przywieźli ze sobą na Lednicę kartkę ze swoim imieniem. Razem z innymi zostanie ona złożona w procesji ofiarowania podczas Mszy św. Kto ma takie możliwości niech czuje się też zachęcony do zaproszenia swojego przyjaciela z zagranicy. Tegoroczne Spotkanie Lednickie będzie bowiem podziękowaniem za zeszłoroczne Światowe Dni Młodzieży, które zgromadziły w Krakowie ludzi z całego świata.



Pola Lednickie zostaną otwarte 3 czerwca już o godzinie 8 rano, a oficjalne rozpoczęcie spotkania nastąpi o godzinie 17. Spotkanie zakończy adoracja Najświętszego Sakramentu, wybór Chrystusa na Pana i Zbawiciela oraz przejście przez Bramę III Tysiąclecia, które rozpocznie się o północy.



W Spotkaniach Młodych Lednica 2000 do tej pory w sumie uczestniczyło ok. 2 mln osób. Wszystkie spotkania odbywające się w ciągu roku na Polach Lednickich organizuje Wspólnota Lednica 2000 działająca przy klasztorze ojców Dominikanów w Poznaniu. Oprócz Spotkania Młodych są to m.in. Lednica Dzieci, Lednica Seniora i Lednica Motocyklisty oraz letnie rekolekcje.