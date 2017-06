Lednica: Skoczek spadochronowy przyniesie młodym różaniec od papieża

Jak powiedziała w rozmowie z PAP Dominika Chylewska z lednickiego biura prasowego, skok płk. Szopińskiego jest już tradycją Spotkań Młodych. W zeszłym roku w ten sposób dostarczył pielgrzymom Pismo Święte.

Papieski różaniec dotarł do Polski dwa dni temu. Franciszek postanowił ofiarować go uczestnikom lednickiego spotkania, gdy się dowiedział, że temat tegoroczny temat nawiązuje do postaci Maryi. "Tym razem spotkanie młodych na Lednicy przebiega pod hasłem trzech maryjnych jubileuszy (300. rocznicy koronacji obrazu na Jasnej Górze, 140. rocznicy objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i 100. rocznicy objawień w Fatimie - PAP), dlatego postanowiliśmy ofiarować każdemu z pielgrzymów symboliczny dar od Matki Bożej - różaniec. Żeby móc wyprodukować kilkadziesiąt tysięcy różańców, uruchomiliśmy stronę internetową www.rozaniecodmamy.pl, na której zbieraliśmy pieniądze na ten cel. Zaangażowały się w nią nie tylko polskie mamy, ale też ojcowie, babcie, dziadkowie a nawet dzieci" - poinformowała Chylewska. Jak zaznaczyła, udało się w ten sposób zebrać środki na 34621 różańców.

Tegoroczne Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 pod hasłem "Idź i kochaj" rozpocznie się w sobotę o godz. 17. Pielgrzymów zebranych na polach przywita prymas Polski abp Wojciech Polak.

Spotkania są organizowane od 1997 r. Rokrocznie w wydarzeniu uczestniczy od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. osób. Finałem uroczystości jest przejście uczestników przez stojącą nad jeziorem Bramę-Rybę, co symbolizuje wybór przez młodych Chrystusa.

Twórca i organizator dorocznych spotkań młodych Lednica 2000, dominikanin o. Jan Góra, zmarł 21 grudnia 2015 r. w wieku 67 lat. Spoczął 30 grudnia na Polach Lednickich. Po śmierci o. Góry opiekę duszpasterską nad spotkaniami sprawuje dominikanin o. Wojciech Prus.