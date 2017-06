Jak Francuzi postrzegają księży?

Katoliccy księża są we Francji wciąż cenieni, choć obraz ich społecznej roli zaciemniły skandale pedofilskie. Wynika to z opublikowanego w katolickim dzienniku „La Croix” wyników badania opinii publicznej.

Jest to już czwarte tego typu badanie od 1993 r., dlatego daje możliwość porównania zmian, jakie dokonywały się w postrzeganiu kapłanów w ciągu minionego ćwierćwiecza.

Okazuje się, że ich obraz we francuskim społeczeństwie jest stabilny: zarówno w 1993 r., jak i w 2017 r. 83 proc. uznało, że ksiądz jest „człowiekiem, który słucha”. Dla 71 proc. Francuzów jest on „człowiekiem bliskim innych ludzi” (w 1993 r. uważało tak 67 proc.), a 50 proc. widzi w nim „człowieka szczęśliwego” (w 1993 r. było ich 39 proc.). 76 proc. respondentów uważa księży za przystępnych, a 69 proc. „za godnych zaufania”.

Mimo to spada postrzeganie „społecznej użyteczności” kapłanów: o ile w 1993 r. 71 proc. respondentów uważało, że są oni „konieczni w społeczeństwie”, to 1996 r. taki pogląd wyrażało 68 proc., w 1999 r. - 64 proc., a w 2017 r. - 56 proc.

Wprawdzie 76 proc. Francuzów przyznaje, że miało w swym życiu kontakty z przynajmniej jednym księdzem, to jednak w przedziale wiekowym 18-24 lata takich osób jest tylko połowa (51 proc.). Ordynariusz diecezji Pamiers, bp Jean-Marc Eychenne zauważa, że źle wróży to powołaniom kapłańskim, gdyż rodzą się one z identyfikacji młodego człowieka z posługą kapłańską.

Ponadto dla dwóch trzecich Francuzów (65 proc.) - a w przedziale wiekowym 35-49 lat i wśród katolików niepraktykujących nawet dla 70 proc. - obraz księdza został zaciemniony przez skandale pedofilskie z ostatnich miesięcy.

We Francji jest obecnie około 11 tys. księży diecezjalnych (czyli niemal dwukrotnie mniej niż 20 lat temu). Ponad połowa z nich jest już jednak w wieku emerytalnym (powyżej 75 lat).

Sondaż instytutu Ifop został wykonany w dniach 28 kwietnia - 3 maja br. metodą ankiety on-line na próbie 2000 osób powyżej 18. roku życia, których reprezentatywność została zapewniona metodą kwot. Margines błędu wynosił między 1 i 2,2 punktów procentowych.