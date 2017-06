Posłani, by kochać

Nieprzerwanie od 21 lat w wigilię Zesłania Ducha Świętego Pola Lednickie gromadzą setki tysięcy młodzieży. To niezwykłe święto jest powodem do spotkania nie tylko z Bogiem, ale także z ludźmi, którzy wyznają takie same wartości, kierują się podobnymi zasadami, a wszystko o w duchu chrześcijańskiej zabawy i miłości. W tym roku to właśnie miłość była głównym tematem spotkania. Zachęceni słowami „Idź i kochaj!” zgromadzona młodzież rozważała, jak żyć i postępować, by nieść miłość wśród ludzi. Jak kochać i być kochanym i co najważniejsze, dostawali cenne wskazówki w jaki sposób czynić to z Bogiem.

Podczas każdego spotkania uczestnicy otrzymują prezenty, które zawsze skłaniają do działania. W tym roku otrzymali świecę, z którą mają iść w świat i nieść miłość; różaniec, by pomocą Maryi odważnie świadczyć o Miłości oraz puzzle. Ostatni z upominków zachęca do spotkania z drugim człowiekiem, ponieważ aby złożyć napis „Idź i kochaj!”, trzeba złączyć dwa puzzle. Organizatorzy zachęcali, by jeden z fragmentów wręczyć drugiej osobie, ale niekoniecznie tej, która przyjdzie im jako pierwsza na myśl, lecz komuś może nieznanemu, kogo wskaże Duch Święty.

Wiele osób z diecezji łowickiej, m.in.: z Szymanowa, gdzie niektóre dziewczęta należą do grupy Siewców Lednicy, Żyrardowa, Łowicza, Skierniewic, Międzyborowa, Mąkolic, Łęczycy brało udział w święcie młodych. To wydarzenie, już na długo przed dniem spotkania wywołuje wiele pozytywnych emocji. Nie mogą się doczekać tego dnia, często sami organizują lub namawiają księży na wyjazd, zachęcają wiele swoich znajomych i z roku na rok wyjeżdża coraz więcej osób. Jak sami przyznają, jeśli raz przeżyje się to wielkie święto to chce się tam wracać.