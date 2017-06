Co z tego, że naród polski został nazwany narodem maryjnym? – pytał w homilii ks. Aleksander Ogrodnik, były przełożony generalny michalitów. Przewodniczył on w pierwszą sobotę czerwca nabożeństwu fatimskiemu w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu. Za kadencji ks. Ogrodnika w 1979 r. rozpoczęto odprawianie tutaj nabożeństw fatimskich.

Kaznodzieja stwierdził, że wszystkie najszlachetniejsze porywy serca polskiego jak idealizm, patriotyzm, serdeczność, uczynność, gościnność, odwaga, silna wiara i nieugiętość znalazły swój najpiękniejszy wyraz w kulcie Maryjnym. – Dlatego nie ma w Polsce kościoła bez jej ołtarza, dlatego nie ma polskiego domu, gdzie by nie było jej obrazu, dlatego nie ma dłuższej drogi w Polsce, gdzie by nie było jej kapliczki – mówił.



– Co z tego, że naród polski został nazwany narodem maryjnym? – pytał. Zauważył, że mimo tego, że Polacy od zawsze modlili się na różańcu, naszego kraju nie ominęły zabory, najazdy innych państw, często bezbożnych.



– To nie różaniec nas zgubił. Zgubiło nas i wciąż gubi pijaństwo, rozpusta, lekkomyślność, niedbalstwo, prywata. Różaniec trzeba mówić swoją drogą, a myśleć trzeźwo i pracować trzeźwo swoją drogą. Cudów w historii naszego narodu było dosyć. I Pan Bóg nie będzie bez końca czynił cudów po to, abyśmy mogli bez końca spać, pić i chuliganić – podkreślił.



Zachęcił, aby wprowadzać orędzie fatimskie w czyn, ponieważ wciąż jest ono bardzo aktualne.



Nabożeństwa fatimskie w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października. Pierwsze miało miejsce 6 maja 1979 r. O jego prowadzeniu zadecydował ówczesny generał michalitów ks. Aleksander Ogrodnik. Ich intencją jest wynagradzanie Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej za grzechy, jakich dopuszczają się ludzie.



W sanktuarium znajduje się uznawana za cudowną figura Matki Bożej Fatimskiej, której koronacja odbędzie się w przyszłą niedzielę 11 czerwca. Zostanie wówczas umieszczona w bocznej kaplicy