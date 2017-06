Rzecznik KEP: Zero tolerancji dla pedofilii

Walka z pedofilią i ochrona nieletnich to jeden z tematów rozpoczętych we wtorek w Zakopanem obrad Konferencji Episkopatu Polski. - Kościół jest zdeterminowany, aby karać wszelkie przypadki krzywdzenia nieletnich - podkreślił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Jak powiedział rzecznik KEP przed rozpoczęciem obrad, biskupi będą rozmawiać o aktualizacji wytycznych dotyczących kwestii ochrony osób nieletnich. - Z nowych wytycznych wynika troska o najmłodszych, którą można podsumować: "zero tolerancji dla pedofilii". Księża biskupi niejednokrotnie to podkreślali, dlatego są podejmowane wszystkie możliwe działania, aby uprzedzać, aby była prewencja, aby nie dochodziło do nadużyć w tym względzie. Tym bardziej że jest to i grzech, i przestępstwo. To jest bardzo istotne - mówił ks. Rytel-Andrianik.

Jak zaznaczył, według okólnika Stolicy Apostolskiej z 2011 r. w kwestii ochrony nieletnich państwo i Kościół powinny współpracować. Dodał, że w tych sprawach prawo kościelne jest bardziej restrykcyjne niż prawo państwowe.

Według nowych wytycznych wszystkie osoby, które będą miały wiarygodną informację na temat przestępstwa przeciwko nieletnim na tle seksualnym powinny przekazać to odpowiednim organom ścigania.

Rzecznik przypomniał, że już w 2009 r. KEP przygotował pierwsze wytyczne dotyczące ochrony nieletnich, a dwa lata później okólnik z prośbą o podobne wytyczne do konferencji episkopatów świata w tej sprawie wydała Stolica Apostolska.