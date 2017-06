Farmaceuci upominają się w Sejmie o wolność sumienia

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski złożyło do Sejmu petycję w obronie sumienia aptekarzy. Domagają się wprowadzenia klauzuli sumienia.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku dotyczącym klauzuli sumienia lekarzy stwierdził, że "wolność sumienia – w tym ten jej element, którym jest sprzeciw sumienia – musi być respektowana niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające". Jednak brak ustawowej regulacji, dotyczącej klauzuli sumienia farmaceutów, powoduje praktyczne problemy.

- Często niektórzy politycy czy urzędnicy państwowi na mocy osobistych interpretacji obecnego stanu prawnego nie mających mocy wiążącej (...) odmawiają farmaceutom jak również też technikom farmaceutycznym i właścicielom aptek prawa do wolności sumienia. Sytuacja ta prowadzi do zastraszania pracowników aptek, do zwolnień z pracy z powodu odmowy wydania tabletki "po" czy też wyjawienia przez pracownika moralnych wątpliwości wobec dystrybucji środków antykoncepcyjnych - skarżą się autorzy petycji.

- Zdarzają się przypadki porzucania zawodu farmaceuty z powodu doznawanych przykrości, niezrozumienia, braku poszanowania poglądów czy przymuszania do działania wbrew sumieniu - piszą członkowie stowarzyszenia.

Potrzebę wprowadzenie stosownych przepisów potwierdziły także ekspertyzy Biura Analiz Sejmowych z 2011 i 2012 r.

Projekt odpowiedniej ustawy został dołączony do petycji SFKP. Jej los zależy obecnie od większości sejmowej, czyli PiS.

