Sukces Inicjatywy Mama, Tata i Dzieci – ponad milion podpisów obywateli UE

Europejczycy złożyli ponad milion podpisów w obronie tożsamości małżeństwa i rodziny. Minimalne kwoty podpisów udało się uzyskać w 14 krajach UE. To bardzo ważne poparcie dla obrony tożsamości małżeństwa i rodziny w Europie. Podjęcie dalszych kroków ws. Inicjatywy należy do Komisji Europejskiej.

Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) Mama, Tata i Dzieci poparło ponad milion obywateli UE – to drugi z warunków, który musiał być spełniony, aby EIO mogła zostać rozpatrzona przez Komisję Europejską. Pierwszy z nich – minima w siedmiu państwach członkowskich - osiągnięty został już w listopadzie 2016 r.

Ogromnym sukcesem Inicjatywy jest także to, że finalnie aż 14 państw członkowskich: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia zebrało wymaganą liczbę podpisów.

Polsce przypada niekwestionowana pozycja lidera – w naszym kraju zebrano ok. 1/3 wszystkich podpisów. Na uwagę zasługuje także fakt, że minima zebrano również w dwóch największych krajach starej Unii, czyli we Francji i Niemczech, mających najwyższe kwoty minimalne, co bardzo mocno przełożyło się na ostateczny sukces w zbieraniu poparcia.

Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci postuluje, by na potrzeby prawa europejskiego pod pojęciem małżeństwa rozumiano jedynie związek kobiety i mężczyzny. Przyjęcie tych rozwiązań wzmocni jedność Europy i zapewni poszanowanie art. 9 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Jednocześnie w projekcie wyraźnie zastrzeżono, że instytucje UE żadnym swoim działaniem nie mogą podejmować kroków mających na celu zmiany sposobu pojmowania małżeństwa i rodziny na gruncie prawa krajowego.

EIO Mama, Tata i Dzieci została zarejestrowana 11 grudnia 2015 r. i od tego momentu rozpoczęto prace pozwalające zbierać poparcie dla inicjatywy (opracowanie we wszystkich krajach członkowskich formularzy do zbiórki podpisów oraz stworzenie i certyfikację systemu informatycznego pozwalającego na zbiórkę podpisów w formie elektronicznej). Zbiórkę podpisów rozpoczęto 4 kwietnia 2016 r. i zakończono po 12 miesiącach. Komisja Europejska dążyła jednak od początku do skrócenia czasu, na zbiórkę podpisów.

Nie zamierzamy pozostawać bierni, lecz chcemy by w przedmiocie kontrowersji między Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczącym KE, a Inicjatywą Mama Tata i Dzieci wypowiedział się europejski Ombudsman – powiedział prof. Aleksander Stępkowski, członek komitetu obywatelskiego Inicjatywy, prezes Ordo Iuris.

Niechęć, z jaką musiała się od początku mierzyć Inicjatywa Mama Tata i Dzieci, pokazuje jednoznacznie, że Unia Europejska przeżywa głęboki kryzys swej demokratycznej tożsamości. Demokratyczne działania często określa się dezawuującym określeniem populizmu. Instytucje unijne coraz częściej traktują obywateli myślących samodzielnie jako problem i czynią wiele, by utrudnić im korzystanie z instytucji demokracji bezpośredniej.

Liczymy, że rządy państw Europy Środkowej ujmą się za setkami tysięcy swoich obywateli w sporze z biurokracją Komisji Europejskiej. Wierzymy jednak nade wszystko, że będziemy w stanie zmobilizować europejską opinię publiczną wokół wysiłków na rzecz przywrócenia pojęciom małżeństwa i rodziny ich właściwego znaczenia – dodaje Rafał Dorosiński, wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Po 12 miesiącach zbiórki w całej Europie, kiedy to zbierano poparcie w formie papierowej (688 177 podpisów), jak i on-line (312 026 podpisów), dzisiaj tj. 9 czerwca, we wszystkich krajach kończy się akcja przekazania zebranych podpisów do właściwych ministerstw. Teraz obowiązek ich policzenia spoczywa na organach krajowych, zaś podjęcie dalszych kroków ws. inicjatywy należy do Komisji Europejskiej.

Zbieranie podpisów pod Inicjatywą wsparły m.in. Instytut Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Fundacja Mamy i Taty, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus.