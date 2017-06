Do ksiąg liturgicznych trafi nowe nabożeństwo?

- Komisja liturgiczna chce przyjrzeć się temu nabożeństwu, aby następnie zaopiniować je biskupom podczas październikowego zebrania plenarnego. Jest to propozycja jednego z nabożeństw związanych z miłosierdziem Bożym dla Kościoła w Polsce - mówi przewodniczący komisji liturgicznej bp Adam Bałabuch.



Z propozycją dodania "Drogi Miłosierdzia" do zbioru oficjalnych, zatwierdzonych przez polski episkopat nabożeństw, zwrócił się do komisji liturgicznej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.



"Droga Miłosierdzia" to nabożeństwo przypominające drogę krzyżową, czy drogę światła, podczas którego przywoływane są sceny z życia Jezusa, które dotyczą czynów miłosierdzia. Autorem modlitwy jest rektor sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Franciszek Ślusarczyk. Nabożeństwo znalazło się w materiałach formacyjnych dla ubiegłorocznych uczestników Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.



Obradująca w Warszawie Komisja KEP ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów dyskutowała także nad kształtem wskazań dla duszpasterzy dotyczących homilii mszalnej. Nowy dokument będzie pokłosiem opublikowanego w 2014 r. Dyrektorium Homiletycznego.



- Chcemy w tym dokumencie dać praktyczne wskazania dotyczące homilii mszalnej, aby uniknąć pewnych nieporozumień i błędów, które wkradają się w praktykę duszpasterską - stwierdził bp Bałabuch. Hierarcha wskazuje, że warto od razu reagować na zauważone nadużycia, aby się nie zakorzeniły.



Biskup Bałabuch wymienił, że jednym z nieodpowiednich działań jest zastępowanie homilii adoracją Najświętszego Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca. - Nie zakazujemy adoracji. Zwracamy jednak uwagę, że adoracja, która następuje po Mszy świętej, nie zwalnia celebransa od wygłoszenia homilii - wyjaśnia świdnicki biskup pomocniczy.



Członkowie i konsultorzy komisji liturgicznej rozmawiali również nad inicjatywą "Różaniec do granic", która ma towarzyszyć obchodom liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Różańcowej. Kontynuowali także prace nad tłumaczeniem Mszału Rzymskiego.



Kolejne posiedzenie komisji liturgicznej KEP odbędzie się w pierwszej połowie września.