Szeroko otwarci na Ducha

- Jeżeli słyszę: "ks. Franciszek Blachnicki", to widzę nową wiosnę w Kościele. I to działanie Ducha Świętego widzę dziś w was - powiedział o. Hubert Lupa SVD do członków Ruchu Światło-Życie diecezji gliwickiej.

Z ks. Franciszkiem Blachnickim współpracował przez 20 lat. Po raz pierwszy na rekolekcje oazowe dla księży wyjechał jako kapłan z 5-letnim stażem, w ruchu jest już 50 lat. Dzisiaj, 17 czerwca, uczestniczył w rozesłaniu oaz przed letnimi rekolekcjami i w diecezjalnym dniu wspólnoty, który odbył się w parafii św. Andrzeja w Zabrzu.

O. Hubert Lupa, werbista, wspominał w homilii swoje pierwsze spotkanie z księdzem Blachnickim. - Znaliśmy się parę minut, a wydawało się, że jesteśmy jedną rodziną. Jak wśród przyjaciół, nie czuło się obcości. Mój Boże, żeby tak było w naszych kościołach... Tak powinno być, gdy gromadzimy się na liturgii - zauważył.

Wspominał lata kończącego się Soboru Watykańskiego II i czas wprowadzania w życie jego postanowień. - Ksiądz Blachnicki tłumaczył, że jeśli chcemy razem z Kościołem iść naprzód, to musimy szeroko otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Jeżeli chcemy naprawdę spożywać owoce tego soboru, to musimy przede wszystkim głębiej zrozumieć i przeżywać liturgię świętą. Przez to przyjdzie odnowa Kościoła i odnowa parafii. Ja odbierałem księdza Blachnickiego jako duszpasterza stwarzającego nową wiosnę w Kościele przez liturgię - mówił o. Lupa.

Mira Fiutak /Foto Gość - To było rewelacyjne, jak ks. Blachnicki przedstawił nam piękno Soboru Watykańskiego II - powiedział o. Hubert Lupa SVD Ksiądz Blachnicki pomagał im wówczas zrozumieć sobór i wskazywał jego owoce. - Do soboru mieliśmy pewność, że Pan Jezus jest osobowo obecny pod postaciami Chleba i Wina. Ale są też trzy inne oprócz tej formy rzeczywistej, osobowej obecności. Jezus jest także obecny, gdzie „dwóch albo trzech gromadzi się” w imię Jego, czyli w zgromadzeniu liturgicznym. Jest obecny przez kapłana, jako Dobry Pasterz, który przewodniczy, kieruje i poucza. Trzecia forma jego rzeczywistej prawdziwej obecności to ta, gdy czyta się Pismo Święte i głosi słowo Boże. Cała Msza św. to jedna wielka komunia z Nim. Podczas przeistoczenia przyjmuje postać materialną, ale ta forma obecności nie może nam przysłaniać tych trzech poprzednich - tłumaczył werbista. - To było rewelacyjne, jak ks. Blachnicki przedstawił nam piękno Soboru Watykańskiego II - dodał.

Po Eucharystii odbyła się uroczystość przyjęcia nowych małżeństw do wspólnoty Domowego Kościoła. A następnie moderatorzy i odpowiedzialni za rekolekcje letnie odebrali świece oazy i materiały formacyjne.

Druga część spotkania odbyła się w ogrodzie parafialnym. Pochmurna pogoda nie popsuła pikniku rodzinnego i zabaw dla dzieci. Na zakończenie zaplanowana została modlitwa uwielbienia prowadzona przez diakonie muzyczną, modlitewną i ewangelizacji oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

W tym roku w diecezji gliwickiej odbędzie się 12 oaz. Sześć młodzieżowych, na które wyjedzie ponad 100 osób, trzy dla dzieci, również około 100 uczestników, a oprócz tego pięć turnusów rekolekcji Domowego Kościoła.