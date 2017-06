Papież Franciszek spotkał się z grupą uchodźców

W związku z tym spotkaniem dziennik diecezji rzymskiej "Roma Sette" poinformował, że 38 parafii i instytutów zakonnych w Wiecznym Mieście udzieliło gościny łącznie 121 uchodźcom. To rezultat apelu skierowanego przez papieża we wrześniu 2015 roku. Franciszek wezwał wówczas, by każda parafia i wspólnota kościelna w Europie przyjęła po jednej rodzinie migrantów.

Franciszek rozmawiał z uchodźcami w pałacu wikariatu na Lateranie tuż przed otwarciem kongresu diecezji rzymskiej w bazylice świętego Jana.