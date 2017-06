Franciszek: Nasza historia potrzebuje "mistyków"

Dzieje się tak w sakramencie chrztu św., małżeństwa czy kapłaństwa. Zaznaczył, że chrześcijanie w walce ze złem nie rozpaczają, nie wierzą, aby siły negatywne i destrukcyjne mogły zwyciężyć.

„Ostateczne słowo odnośnie do historii człowieka to nie nienawiść, to nie śmierć, to nie wojna. W każdej chwili życia towarzyszy nam ręka Boga, a także dyskretna obecność wszystkich wierzących, którzy ‘odeszli przed nami ze znakiem wiary’.”

Franciszek stwierdził, że chociaż nasze siły są słabe, to jednak potężna jest tajemnica łaski, obecnej w życiu chrześcijan, żywiących nadzieję w przemianę świata, w ostateczne wypełnienie, gdzie w końcu nie będzie łez, niegodziwości i cierpienia.

„Niech Pan da nam nadzieję, że będziemy świętymi. To wielki dar, jaki każdy z nas może złożyć światu. Niech Pan da nam łaskę uwierzenia w Niego tak głęboko, abyśmy stali się obrazem Chrystusa dla tego świata.”

Jak dodał papież, nasza historia potrzebuje „mistyków”: ludzi, którzy odrzucają wszelkie panowanie nad innymi, dążących do miłości i braterstwa. Bez tych mężczyzn i kobiet świat nie miałby żadnej nadziei.

Papież Franciszek zachęcił polskich pielgrzymów do czerpania inspiracji z życia świętych i dążenia do świętości. W wygłoszonej wcześniej katechezie Ojciec Święty wskazał na wspierające nas na różnych etapach życia towarzyszenie świętych, jako źródło nadziei.

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, na naszej drodze wiary, zwłaszcza w momentach trudnych, trzeba mieć odwagę wznosić oczy ku niebu, myśląc o świętych, którzy na ziemi przeżywali swoje codzienne radości i troski razem z Chrystusem, a teraz żyją z Nim w chwale Ojca niebieskiego. Są oni dla nas świadkami nadziei, dają przykład chrześcijańskiego życia i wspierają nas w naszym dążeniu do świętości. Niech ich wstawiennictwo stale wam towarzyszy! Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”

W dzisiejszej audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie uczestniczyło ok. 12 tys. wiernych z całego świata.