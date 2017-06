Perły z listy UNESCO. Ta hala ma 104 lata

Widowiskowo-sportowa Hala Stulecia znajduje się na wrocławskim os. Zalesie, w parku Szczytnickim. Została wybudowana w latach 1911-1913, w stylu ekspresjonistycznym.

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO została wpisana w 2006 r. Z kolei do rejestru zabytków trafiła po raz pierwszy w 1962 r., a ponownie - w 1977 r., wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę.

Powstanie hali było związane z 100. rocznicą wydania przez Fryderyka Wilhelma III odezwy "Do mojego ludu" z 17 marca 1813 r., wzywającej mieszkańców Wrocławia do powszechnego oporu przeciwko Napoleonowi Bonapartemu.

Rocznicę postanowiono uczcić wielką wystawą prezentującą historię i gospodarczy dorobek Śląska, a jej organizację powierzono Karlowi Masnerowi, dyrektorowi Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytnego. Wystawa miała odbyć się na terenach położonych na skraju parku Szczytnickiego, w pobliżu zoo, w miejscu czynnego do 1907 r. toru wyścigów konnych.

Co więcej, miasto rozpisało też konkurs na zagospodarowanie terenu, obejmujący również projekt pawilonu wystawowego. Spośród 43 prac wygrało zgłoszenie architekta Wrocławia Maxa Berga, który zaproponował wielką halę wystawową o niespotykanej dotąd konstrukcji żelbetonowej.

Obecnie hala i jej okolice są chętnie odwiedzane przez zwiedzających, nie tylko ze względu na samą halę, ale także na jej bliskość z Fontanną Multimedialną, Ogrodem Japońskim oraz zoo.

W hali organizowane są także duże imprezy - koncerty, turnieje sportowe, widowiska, również o charakterze religijnym. W październiku 2013 r. mieszkańcy miasta zaśpiewali tu np. gromkie "Sto lat" kard. Henrykowi Gulbinowiczowie, który świętował swoje 90. urodziny. "Bardzo serdecznie przepraszam, że tak długo żyję i narobiłem wam, czcigodni i dostojni, tyle kłopotu z racji mojego jubileuszu" - żartował wtedy kard. Gulbinowicz. W uroczystości wzięło udział ok. 5 tys. osób.

W hali organizowane są także koncerty kolęd i pastorałek ("Betlejem we Wrocławiu"), a w ub. roku odbył się tam również koncert będący zwiastunem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, czyli "Are You Ready to Say Yes?!".

W 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO ma wziąć udział 3 tys. gości z prawie 200 krajów. Obrady potrwają w Krakowie od 2 do 12 lipca. Do samego ich rozpoczęcia będziemy przypominać kolejne, wpisane na listę UNESCO miejsca w Polsce. Polecamy zwłaszcza galerie zdjęć.

