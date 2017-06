Od 9 lipca kolejne 360 km dróg objęte opłatami viaTOLL

"Do opłat włączone zostaną m.in. duże fragmenty dróg krajowych DK50 (136 km) oraz DK92 (145 km)" - poinformował w środę na konferencji rzecznik GDDKiA. Do systemu dodano także fragmenty dróg ekspresowych S8 (16 km w okolicach węzła Mężenin), S19 (9 km w okolicach Lublina) oraz droga krajowa 24 (53 km - Pniewy - Skwierzyna).

Łącznie od 9 lipca w systemie viaTOLL będzie 3,66 tys. km dróg.

"Od początku istnienia viaTOLL, czyli od 2011 roku do końca maja br., z tytułu opłat do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) wpłynęło 7,92 mld złotych" - powiedział Krzysztof Gorzkowski z firmy Kapsch Telematic Services (operator viaToll). Najbardziej "dochodową" drogą jest autostrada A4, która od grudnia 2016 do maja 2017 "przyniosła" ponad 221 mln zł. W tym samym czasie droga ekspresowa S8 do budżetu KFD "wniosła" 125,87 mln zł, a autostrada A2 - blisko 93 mln zł.

Gorzkowski przyznał, że najwięcej opłat poprzez viaTOLL wnoszą polscy kierowcy. "To jest 85 proc. wszystkich przychodów". Dodał, że opłaty od kierowcy z wszystkich krajów "byłego Związku Radzieckiego to zaledwie 9 proc.".

ViaToll to system elektronicznego poboru opłat, obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 r. każdy kierowca, poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusem niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

Opłaty za użytkowanie dróg, wnoszone poprzez viaTOLL, nie ulegają zmianom.