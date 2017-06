Abonament RTV w legislacyjnym korku

Niemal 60 proc. osób, które wzięły udział w sondażu "DGP" uważa, że abonament radiowo-telewizyjny powinien być całkowicie zniesiony. Taki pogląd przeważa również w grupie deklarującej się jako zwolennicy PiS.

To może być jeden z powodów, dla których prace nad projektem ustawy "uszczelniającej" opóźniają się - zauważa "DGP".

Pierwsze czytanie projektu w Sejmie odbyło się blisko 2 tygodnie temu. Później trafił do komisji kultury i środków przekazu. Po tym jak został szybko przyjęty przez rząd, wydawało się, że równie szybko przejdzie przez Sejm. Na razie jednak nie wiadomo kiedy zajmie się nim komisja kultury.

Zmniejsza to szanse aby ustawa została przyjęta przed wakacjami poselskimi, co przyznała przewodnicząca komisji Elżbieta Kruk z PiS. Nie jest tajemnicą, że ani ona ani spora część posłów PiS nie są zwolennikami rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Powody są dwa: obawa o ich skutki polityczne oraz o to, że ustawa nie okaże się tak skuteczna jak sądzą wnioskodawcy. A i tak docelowo model finansowania mediów publicznych ma być inny.