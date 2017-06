Franciszek: By usłyszeć głos Pana, trzeba stać się maluczkim

Wychodząc z pierwszego czytania dzisiejszej liturgii (Pwt 7,6-11) Ojciec Święty zaznaczył, że Bóg nas wybrał, abyśmy byli jego szczególną własnością pośród wszystkich narodów, ponieważ nas umiłował. Franciszek wskazał, że w sercu Jezusa Bóg obdarza nas łaską świętowania z radością wielkich tajemnic naszego zbawienia, Jego miłości wobec nas. Szczególną uwagę papież poświęcił dwom słowom: wybór i małość.



Ojciec Święty przypomniał, że to nie my wybraliśmy Boga, ale to On stał się „naszym więźniem”, związał się z naszym życiem w sposób nierozerwalny i jest w tej postawie wierny. To On nas wybrał, powołał nas. „Jeśli w to nie uwierzymy, to nie zrozumiemy, czym jest orędzie Chrystusa, nie zrozumiemy Ewangelii” – podkreślił Franciszek.



Poruszając drugą kwestię – małości papież przypomniał słowa Mojżesza: „Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że Pan was umiłował”.



„Rozmiłował się w naszej małości i dlatego nas wybrał. A on wybiera maluczkich, nie wielkich, lecz maluczkich i objawia się maluczkim: «Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom». Objawia się maluczkim: jeśli chcesz zrozumieć coś z tajemnicy Jezusa, uniż się: stań się maluczkim. Uznaj, że jesteś niczym. Nie tylko wybiera i objawia się maluczkim, ale powołuje maluczkich: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) – przypomniał Ojciec Święty. Dodał, że serce Jezusa otwarte jest na wszystkich, także wielkich, chociaż nie potrafią oni rozpoznać głosu Pana, bo pełni są samych siebie. „By usłyszeć głos Pana, trzeba stać się maluczkim” – stwierdził Franciszek.



Papież podkreślił, że serce Jezusa to nie pobożny obrazek, ale to serce objawienia, istota naszej wiary, gdyż On stał się maluczkim, obrał tę drogę. Jest to droga uniżenia samego siebie i unicestwienia aż po śmierć na krzyżu. „Jest to decyzja by stać się maluczkim, aby mogła ukazać się chwała Boga” – zaznaczył Ojciec Święty. Przypomniał, że z ciała Chrystusa przebitego włócznią żołnierza „wypłynęła krew i woda”, a „to jest tajemnica Chrystusa”, w dzisiejszej uroczystości „serca miłującego, wybierającego, serca wiernego, wiążącego się z nami, ukazującego się maluczkim, powołującego maluczkich, stającego się maluczkim”.



„Problem wiary jest istotą naszego życia: możemy być bardzo uczciwi, ale bez wiary lub z niewielką wiarą: musimy zacząć od tego, od tajemnicy Jezusa Chrystusa, który mas zbawił poprzez swoją wierność” – powiedział Franciszek.



Swoją homilię papież zakończył modlitwą, aby Pan udzielił nam łaski świętowania w sercu Jezusa Chrystusa, wielkich czynów, wielkich dzieła zbawienia, wielkich dzieł odkupienia.