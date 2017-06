Kard. Dziwisz dołączył do Inicjatywy "Selfie dla Maryi"

W ramach Jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej kard. Stanisław Dziwisz dołączył do Inicjatywy "Selfie dla Maryi". Paulini z Jasnej Góry zaprosili wiernych do wysyłania swoich zdjęć; powstanie z nich Mozaika Wizerunku Częstochowskiego.

Z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej paulini z Jasnej Góry organizują specjalne przedsięwzięcie - ze zdjęć selfie nadesłanych za pośrednictwem internetu pragną skomponować Mozaikę Wizerunku Częstochowskiego, która będzie eksponowana na wałach klasztornych podczas głównych uroczystości jubileuszowych, zaplanowanych na 26 sierpnia - poinformował o. Tomasz Tlałka.

Jak zapewniają organizatorzy, mozaika pojawi się również w internecie, aby każdy kto weźmie udział w inicjatywie, mógł się w niej odnaleźć. "Poprzez to wydarzenie chcemy zrobić krok w kierunku tego, aby stać się jak Ona, Maryja. Chcemy być Jej Obliczem" - mówią organizatorzy. Fotografie zbierane będą do 15 sierpnia.

Podkreślają, że rok jubileuszowy przeżywany jest pod hasłem "Żywa Korona Maryi", aby wyrazić, że "nie tylko nałożone 300 lat temu papieskie korony, ale Polacy poprzez staranie o nawrócenie pragną być diamentem w koronie Maryi".

Obchody jubileuszowe trwają od 8 września zeszłego roku. Główne uroczystości 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu odbędą się na Jasnej Górze 26 sierpnia z udziałem kościelnych hierarchów oraz władz państwowych.

W listopadzie zeszłego roku Senat, a w grudniu Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej.

Koronacja częstochowskiej ikony miała miejsce 8 września 1717 r. Korony przesłał papież Klemens XI, a koronacji dokonał biskup chełmski Krzysztof Szembek. Na uroczystość przybyło wówczas ok. 200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy było ogromną rzeszą. Było to pierwsze w świecie takie wydarzenie poza Rzymem.