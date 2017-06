Potężna modlitwa za Polskę i Europę

- W tym roku mocnym momentem jest obecność na stadionie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która z inicjatywy Prymasa Wyszyńskiego od 60 lat peregrynuje po Polsce - powiedział podczas konferencji prasowej abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Duchowny zaznaczył, że peregrynacja kopii Jasnogórskiej ikony w diecezji warszawsko-praskiej rozpocznie się 2 września i potrwa do 16 czerwca, a Jej obecność na stadionie będzie jedynie "uwerturą”. Dodał także, że w tym roku przypada rocznica 300-lat koronacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej, który "wisi w każdym mieszkaniu w Polsce i za granicą”.

Nawiązując do miejsca spotkania - PGE Narodowy - abp Henryk Hoser wspomniał obecność na Stadionie X-lecia ojca świętego Jana Pawła II w 1983 r., który już podczas swojego pontyfikatu praktykował "spotkania stadionowe z wiernymi”.

- Jest to też ogromne przeżycie. Ci, którzy odważą się przyjść, zobaczą, że dzieją się tam dziwne rzeczy, wynikające z faktu, że Jezus powiedział: "gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich". A gdy jest 30 tys. osób, ta modlitwa, która się skupia, stanowi ogromną wiązkę, która jest ogromnie budująca i Bóg to widzi - powiedział hierarcha.

Rekolekcje "Jezus na Stadionie” odbędą się 1 lipca. W programie m.in. Msza św. Różaniec, konferencje, adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwielbienie.

Podczas spotkania nauczanie wygłosi o. John Bashobora, charyzmatyk z Ugandy. W ocenie arcybiskupa Hosera ma on "zdolność przekładania Pisma Świętego na życie codziennie”.

- Ta zdolność jest uwarunkowana bardzo gruntownym doświadczeniem. O. John jest doktorem teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, a jednocześnie ma licencjat z psychologii. Tłumaczenie Pisma Świętego na nasze życiowe problemy wewnętrzne i zewnętrzne są jego specjalnością i nie każdy to potrafi robić - podkreślił.

Obecna na konferencji prasowej s. Tomasza zwróciła uwagę, że sensem stadionowych rekolekcji jest doświadczenie obecności Boga i wejście z Nim w relację "serce do serca”.

Hasłem tegorocznego spotkania będą słowa zaczerpnięte z Psalmu 89: "Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza”.

- My jako naród mamy za co dziękować, ale mamy też potężną siłę modlitwy. Modlitwy za Europę, która jest na bardzo konkretnym zakręcie życiowym, kiedy każdego dnia spływają do nas informację o różnego rodzaju zamachach i próbach ataków nie tylko na chrześcijan - mówił ks. Rafał Jarosiewicz.

Dodał, że podczas rekolekcji będziemy modlić się o pokój dla Polski i Europy, żeby "pokój i bezpieczeństwo, które w Polsce mamy, rozlewało się na inne kraje w Europie”.

Rekolekcje "Jezus na Stadionie” na PGE Narodowym odbędą się po raz trzeci. W tym roku zbiegną się z 300-leciem koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz złotym jubileuszem Odnowy Charyzmatycznej.

Organizatorem modlitewnego spotkania „Jezus na Stadionie” jest kuria warszawsko-praska. Do tej pory swój udział zgłosiło ponad 30 tys. osób. Organizatorzy spodziewają się wysokiej frekwencji.

W przygotowanie spotkania zaangażowanych jest 700 wolontariuszy - tancerzy, świeckich ewangelizatorów, zespołów modlitewnych, flag, muzyków, służb medycznych. Organizatorzy spodziewają się 300 kapłanów.

Wejściówkę na rekolekcję można zdobyć przez stronę ww.ebilet.pl oraz do końca czerwca w punkcie stacjonarnym w przedsionku kościoła św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza (pn.: 18.30-19.30, czw.: 18.30-20.30, pt.: 6.30-8, sb.: 8-12).

Dla Czytelników "Gościa Niedzielnego” mamy do rozdania 20 bezpłatnych wejściówek. Rozdamy je pierwszym osobom, które na adres warszawa@gosc.pl wyślą e-mail z tytułem "Jezus na Stadionie”.