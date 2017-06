Do sanktuarium przybyli liczni pielgrzymi z całej Polski, by pod przewodnictwem abp. Edmunda Piszcza modlić się i dziękować Bogu za orędzie Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Objawienia w Gietrzwałdzie, jako jedyne w Polsce, zostały uznane przez Kościół za prawdziwe.

Uroczystości rocznicy rozpoczęły się od godz. 15.00 od odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Przybyłych pielgrzymów powitał proboszcz ks. Marcin Chodorowski CRL.

- Dlaczego tu jesteśmy? Bo pierwsza była tu Matka Boża. Ona przybyła w tym momencie, kiedy lud mieszkający na Warmii był bardzo uciemiężony. Kiedy nie mógł mówić w swoim ojczystym języku. Kiedy Polska nie istniała na mapach świata. Ona wówczas przyszła, aby być z nami, aby mówić w języku polskim. I dlatego my jesteśmy tutaj dzisiaj. Chcemy w naszych sercach wypowiedzieć Jej: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” - mówił proboszcz.

- Pamiętamy, chociaż minęło już 140 lat, my wciąż pamiętamy i chcemy, aby ta pamięć była żywa. Wydarzenia w Gietrzwałdzie nie są historią, Maryja jest zawsze z nami. Tak powiedziała dziewczynkom: „Nie smućcie się. Ja zawsze będę przy was” - podkreślał ks. Chodorowski.

Prosił, by każdy pielgrzym był niczym dziecko, które chce słuchać, chce się uczyć, ma umysł i serce chłonne. - Jesteśmy dziś tu, niczym dzieci. Chcemy być chłonni na to, co mówi nam Maryja. Chcemy przyjmować Jej naukę do naszego serca. Nasze spotkanie do tego nas prowadzi. Byśmy przyjmowali Maryję za naszą Matkę. Ona jest zawsze z nami, prowadzi nas do Syna. Abyśmy dziś pobyli z nią, jak z Matką – mówił.

Następnie wierni z diecezji toruńskiej poprowadzili modlitwę różańcową - Tajemnice Radosne Różańca.

27 czerwca 1877 r. Dzieci z parafii w Gietrzwałdzie przygotowywały się do pierwszej Komunii św. Przyszły na egzamin. Wśród nich Justyna Szafryńska. Przyszła z mamą.

- Po egzaminie, który przeprowadzał proboszcz ks. Augustyn Weichsel, wyszła z kościoła. Akurat w tym momencie dzwony oznajmiały Anioł Pański. Stanęła by się pomodlić - mówi ks. Krzysztof Bielawny.

Kiedy spojrzała na klon ujrzała „niezwykłą jasność, w niej biało ubraną postać, z długimi włosami opadającymi na ramiona, siedzącą na złocistym tronie, udekorowanym perłami. Po chwili zauważyła jasny blask zstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej szacie na głowie, który złotem przetykanej z białym wieńcem złożył niski ukłon postaci siedzącej na tronie. Gdy odmówiła Pozdrowienia Anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba.”.

- Tak 27 czerwca 1877 r. rozpoczęły się objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które trwały do 16 września 1877 r. W kolejnym dniu łaskę widzenia Maryi otrzymała Barbara Samulowska - dodaje.

Maryja po raz pierwszy rozmawia z wizjonerkami po trzech dniach, dokładnie 30 czerwca. - Wówczas pada pierwsze pytanie skierowane do Matki Bożej, pytanie zadane przez Justynę na prośbę ks. Weichsla: „Czego żądasz?”. Usłyszała odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec”. Następnego dnia zapytała: „Kim Ty jesteś?”. Otrzymała odpowiedź: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta” - mówi ks. Krzysztof.

Historia objawień jest dość dobrze znana. Ale mało znane jest orędzie, treści, jakie Matka Boża przekazała. - A orędzie gietrzwałdzkie jest bardzo bogate. To wszystko, co tu Matka Boża powiedziała, zawarte jest w Litanii Loretańskiej. Uzdrowienie chorych, Matka kapłanów, Królowa Różańca Świętego… - wymienia ks. Krzysztof. - To wszystko co jest w orędziu zawarte, jest bardzo aktualne - dodaje.

Kiedy spojrzymy na zapisane słowa Maryi, który wypowiedziała podczas ostatniego dnia objawień, 16 września 1877 r., czytamy: „W trakcie odmawiania Różańca dziewczynkom objawiła się Matka Boża, która w ostatnich słowach prosiła: Odmawiajcie gorliwie Różaniec.” - Klamra zamykająca orędzie gietrzwałdzkie. Pierwsze słowa wypowiedziane 30 czerwca: „Proszę, byście odmawiali Różaniec” i ostatnie z 16 września: „Odmawiajcie gorliwie Różaniec”. Wszystko w duchu nawrócenia i zadośćuczynienia za grzechy - zauważa ks. Bielawny.

Uroczystości potrwają do godz. 22.00. Kolejne tajemnice Różańca poprowadzą wierni z diecezji płockiej (Tajemnice Światła), archidiecezji warmińskiej (Tajemnice Bolesne) i archidiecezji gdańskiej (Tajemnice Chwalebne). O godz. 18.00 odbędzie się Msza św. w bazylice maryjnej.