Będzie prawna rehabilitacja rektora KUL?

Wiele wskazuje na to, że ks. prof. Antoni Słomkowski, pierwszy powojenny rektor KUL, nazywany odnowicielem uniwersytetu, zostanie sądownie zrehabilitowany.

Usunięty w 1951 r. z uniwersytetu za sprzeciw wobec dążeń władzy komunistycznej do podporządkowania sobie KUL, został skazany na trzy lata pozbawienia wolności za rzekome nadużycia finansowe. Na prośbę Rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził kwerendę archiwalną, która umożliwi skierowanie do sądu wniosku o unieważnienie wyroku. Poinformowali o tym na konferencji prasowej 26 czerwca 2017 r. Prezes IPN Jarosław Szarek i dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prok. Andrzej Pozorski.

Archiwum KUL Ks. Antoni Słomkowski (w środku) ze studentami i współpracwonikami

Ksiądz profesor Antoni Słomkowski był pierwszym powojennym rektorem KUL (1944-1951). Nazywany jest często jego drugim założycielem. Położył ogromne zasługi w powojennym reaktywowaniu uniwersytetu, uchronieniu go od przejęcia przez władzę komunistyczną, zorganizowaniu zaplecza naukowego i administracyjnego. Władze komunistyczne po bezskutecznych próbach podporządkowania sobie KUL, którym sprzeciwiał się ks. Słomkowski, doprowadziły do usunięcia go z urzędu rektora. W 1952 r. został aresztowany, a następnie skazany na trzy lata więzienia pod zarzutem "handlu zagranicznymi środkami płatniczymi". Po odzyskaniu wolności przez kilka lat prowadził na KUL zajęcia zlecone, a 1960 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zakazało prowadzenia mu zajęć uniwersyteckich. Mimo pożegnania z KUL-em kontynuował aktywną działalność naukową i kapłańską, był inicjatorem i kierownikiem Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie, prowadził wykłady w seminariach duchownych oraz liczne rekolekcje. W 1978 r. otrzymał od Senatu KUL Medal za Zasługi dla KUL. Zmarł cztery lata później.

W 2008 r. został odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.