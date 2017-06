Wkrótce poselski projekt ograniczający aborcję

Posłanka koła Republikanie (wcześniej ruchu KUKIZ'15) zapowiada złożenie do laski marszałkowskiej poselskiego projektu ustawy zakazującego aborcji z przesłanki eugenicznej. Projekt poselski to najszybsza ścieżka zmiany prawa w Polsce. W rozmowie z "Gosc.pl" Siarkowska zapowiedziała, że projekt zamierza złożyć już na najbliższym, a najdalej na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Wtedy też, na konferencji prasowej przedstawi szczegóły projektu i udostępni go opinii publicznej.

- Ten projekt znosi przesłankę eugeniczną, która jest przyczyną prawie wszystkich aborcji dokonywanych w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem - mówi Anna Maria Siarkowska. - Proponowane zapisu nie przewidują karania kobiet dokonujących aborcji, które to zapisy wywołały liczne kontrowersje w przypadku poprzedniego, odrzuconego przez Sejm projektu obywatelskiego.

Dlaczego projekt poselski?

- Ponieważ jako posłowie nie możemy zrzucać całej odpowiedzialności ustawodawczej w tej sprawie na obywateli i jesteśmy zobowiązani do takiej regulacji prawa, by nie dyskryminowało nikogo z powodu jego choroby. A tak się dzieje teraz, w świetle obecnie obowiązujących przepisów. Żądanie części zdrowych obywateli, by prawo dyskryminowało obywateli słabszych, chorych - powinno być napiętnowane - podkreśla posłanka.

Czy projekt Siarkowskiej popierają przedstawiciele partii rządzącej?

- Jest wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy pod presją kierownictwa partii nie zdecydowali się podpisać pod projektem, ale zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do głosowania to zagłosują za nowym prawem - mówi Siarkowska.

Aby ustawa została poddana pod obrady Sejmu wymagane są podpisy minimum 15 posłów.