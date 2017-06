Premier podpisała rozporządzenie ws. utworzenia metropolii śląskiej

Premier Beata Szydło podpisała w czwartek rozporządzenie w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim. Jak mówiła, dokument da regionowi ogromne szanse rozwoju, również gospodarczego. Dla tej części Śląska jest to niezwykle ważne - podkreślała Szydło.

Rozporządzenie stanowi realizację ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim uchwaloną przez Sejm 9 marca tego roku.

Szydło powiedziała, że utworzenie metropolii dla Górnego Śląska i Zagłębia było jednym z zobowiązań, które Prawo i Sprawiedliwość podjęło jeszcze w kampanii wyborczej.

"Mówiliśmy o tym w czasie rozmów z mieszkańcami w województwie śląskim, rozważaliśmy te możliwości w rozmowach z samorządowcami. I dzisiaj mogę powiedzieć, że dopełniamy tego procesu legislacyjnego, który został podjęty poprzez przygotowanie ustawy, potem podpisanie jej przez pana prezydenta Andrzeja Dudę" - mówiła premier.

Podkreśliła, że rząd PiS kieruje się w swoich pracach oczekiwaniami obywateli. "My mówimy o zrównoważonym rozwoju; chcemy, aby każdy region, każda część Polski miała taką samą szansę rozwoju, by były wypełnione oczekiwania, oczywiście mieszkańców, ale też by został zagospodarowany potencjał drzemiący w poszczególnych regionach. Polska jest jedna i trzeba tworzyć jak najlepsze dla każdego regionu warunki rozwoju, wykorzystując właśnie ten potencjał, który tam na miejscu, w poszczególnych województwach, gminach, powiatach jest ukryty" - mówiła Szydło.

Odnosząc się do podpisanego w czwartek rozporządzenia, przekonywała, że daje ono ogromne szanse rozwoju miast, gmin, powiatów, które będą mogły ze sobą nie tylko współpracować, wykorzystać wzajemne atuty, uzupełniając programy i wzajemnie się wspierając, ale będą mogły też na pewno tworzyć nową jakość rozwoju gospodarczego. "To dla tej części Śląska jest niezwykle istotne" - zaznaczyła szefowa rządu.

Oceniła, że region ten jest szczególny ze względu na swoje silne uprzemysłowienie, a potem - w wyniku zmian transformacji gospodarczej - silną degradację.

"Na pewno dla tego regionu gospodarczego Polski to jest niezwykle ważny dokument, a też nie ukrywamy, że my wiążemy nadzieję z tym, że właśnie rozwój gospodarczy, potencjalny rozwój tej metropolii będzie wpływał pozytywnie na rozwój gospodarki w całym naszym kraju i stanie się ważnym elementem, ważną częścią strategii gospodarczej, która jest realizowana przez nasz rząd" - powiedziała Szydło.

Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek ocenił, że podpisanie rozporządzenia to "absolutnie historyczna chwila" dla obszarów Zagłębia i Górnego Śląska. Według niego, samorządowcy i mieszkańcy tego regionu czekali na decyzję o otworzeniu metropolii co najmniej kilkanaście lat. "Zabiegali o to, aby ten obszar mógł się w sposób zrównoważony i przy pełnej współpracy i zaufaniu dobrze rozwijać" - dodał.

Ocenił, że związek metropolitalny daje szansę na lepszą jakość życia, na dobry transport zbiorowy - kolej, infrastrukturę, ale również planowanie przestrzenne i politykę promocyjną. "Możliwości de facto są absolutnie nieograniczone" - dodał wojewoda.

Wieczorek dziękował, w imieniu mieszkańców, za to że - jak mówił - od 1 lipca jego województwo znajdzie się "w innej rzeczywistości". "Jestem pewien, jestem przekonany, że za lat kilka, kilkanaście nasz region będzie w innym miejscu" - podkreślił. Podziękowania złożył też szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi, który - jak dodał - prowadził projekt ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim.

Zgodnie z rozporządzeniem, metropolia powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać od 1 stycznia 2018 r.

Śląskie i zagłębiowskie samorządy starały się o metropolię od lat. Związek ma wykonywać część ich zadań publicznych w zakresie m.in. kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, a także planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju transportu zbiorowego. Jego nazwa, która znalazła się we wniosku samorządów, to „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia".

Środki dla związku ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii (obecne szacunki przewidują, że to źródło zapewni ponad 300 mln zł rocznie w 2018 r.). Wolę uczestnictwa w metropolii zgłosiło 41 miast i gmin, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.