Perły z listy UNESCO. Tu woła się o pokój!

W styczniu tego roku nabożeństwem ekumenicznym w świdnickim Kościele Pokoju rozpoczął się w tej diecezji Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Na wspólnej modlitwie spotkali się wtedy bp Ignacy Dec wraz z kilkoma kapłanami, prawosławny proboszcz parafii św. Mikołaja ks. Piotr Nikolski i pastorowie Kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz ze swoim biskupem Waldemarem Pytlem. Takie nabożeństwa organizowane tu były również w poprzednich latach.

Z kolei we wrześniu 2016 r., w Międzynarodowy Dzień Pokoju, w świątyni gościł Dalajlama XIV, duchowy zwierzchnik Tybetu, który spotkał się w Kościele Pokoju z przedstawicielami islamu, judaizmu i głównych wyznań chrześcijańskich. Katolicy byli reprezentowani przez abp. Józefa Kupnego, bp. Ignacego Deca i bp. Włodzimierza Juszczaka, prawosławni - przez ks. mitrata Eugeniusza Cybulskiego, protestanci - przez bp. Jerzego Samca, bp. Waldemara Pytla i pastora Edwarda Pawłowskiego, judaizm reprezentował wrocławski rabin David Basok, a islam - Moncef Bouhajeb, przedstawiciel Muzułmańskiego Centrum Wyznaniowego. Podpisany został wtedy m.in. międzywyznaniowy apel o pokój na świecie.

Warto również zauważyć, że pomysł, aby w Świdnicy także jesienią modlić się pokój ponad podziałami wynikającymi z różnic dzielących wyznania chrześcijańskie, pochodzi od Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej, która przed laty na portalu społecznościowym zobaczyła wstrząsające zdjęcie małego dziecka. Leżało brudne, w bezruchu, z szeroko otwartymi oczami bez wyrazu, z trzema kolbami karabinów przyłożonymi do główki. Pani Helena zaczęła się wtedy zastanawiać, co można zrobić, by stworzyć bezpieczny świat. Owocem tych rozmyślań i rozmów z duchownymi różnych wyznań było pierwsze modlitewne spotkanie w Kościele Pokoju, które odbyło się 19 listopada 2014 r.

Kościoły Pokoju powstały w II poł. XVII w. w następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), gdy naciskany przez protestancką Szwecję katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń na obszarach bezpośrednio podległych jego władzy. I rzeczywiście, wybudowano trzy takie świątynie - w Głogowie, Jaworze oraz Świdnicy. Wszystkie zostały ukończone, a do naszych czasów dotrwały dwa - kościół w Głogowie uległ zniszczeniu dwukrotnie: w 1654 r. huragan spowodował zawalenie się świątyni, odbudowana spłonęła w 1758 r., podczas wielkiego pożaru miasta.

Ciekawostką jest, że budowniczowie nie mieli łatwego zadania. Kościoły miały być wzniesione jedynie z materiałów nietrwałych (drewno, słoma, glina, piasek), mogły być wybudowane jedynie poza granicami miasta (nie dalej jednak niż na odległość strzału armatniego od murów miejskich), nie mogły mieć wież, dzwonów ani tradycyjnego kształtu świątyni, musiały być ukończone w ciągu jednego roku (na koszt protestantów) i nie mogły przy nich powstać szkoły parafialne.

Obecnie gospodarzami Kościoła Pokoju w Świdnicy (który nieustannie odzyskuje swój dawny blask) są bp Waldemar Pytel (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy oraz biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego) i jego żona Bożena Pytel.

Od 1989 r. udało im się przeprowadzić gruntowną renowację świątyni i pl. Pokoju, m.in. wymienić gontowy dach, odrestaurować ołtarz, ambonę, organy, część cmentarza i wykonać konserwację 300-letnich Biblii i starodruków.

Świdnicka świątynia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2001 r.

