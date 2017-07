Rusza "Rajd dla życia"

W sobotę wyrusza 8. edycja "Rajdu dla Życia" - rowerowej pielgrzymki promującej obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dwie grupy rowerzystów ruszą z Oświęcimia i Gdańska, by 7 lipca dotrzeć do Łodzi - poinformowało w komunikacie przesłanym PAP Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.