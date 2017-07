Tańcem i uwielbieniem rozpoczęły się rekolekcje "Jezus na Stadionie”. Bierze w nich udział ok. 35 tys. osób.

Beata i Marcin Gadomscy przyjechali na stadion PGE Narodowy z podwarszawskiej Kobyłki. - Chcemy uwielbiać Chrystusa i modlić się razem ze wszystkimi - mówią z radością. Na rękach trzymają dwójkę malutkich dzieci. Najmłodszy Franuś ma 11 miesięcy. - Liczymy na błogosławieństwo dla naszej rodziny i potrzebne łaski - mówią.

Już od wczesnych godzin porannych stadion zapełniał się pielgrzymami. Na parkingu gęsto parkowały autokary. - Zdecydowana większość z nich przyjechała z poza stolicy. Są nawet osoby z Anglii, Francji czy Niemiec - mówi Leszek Tarasiewicz, współorganizator rekolekcji.

Rekolekcje "Jezus na Stadionie” rozpoczęły się radosnym uwielbieniem. Na płycie stadionu obecnych jest ok. 130 tancerzy i zespół uwierający Boga flagami. Ludzie wstają z krzesełek i klaszczą w rytm pieśni uwielbienia. - Modlę się tańcem już od dłuższego czasu. Łapie cię radość i nie możesz już przestać – mówi rozentuzjazmowany Łuksza Luśna, wolontariusz z zespołu uwielbienia. I dodaje: - Chcę zarażać ludzi tą radością.

O godz. 8.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa prowadzona przez ojców paulinów z Jasnej Góry.

Stadion cały czas zapełnia się pielgrzymami. Przyjeżdżają całe rodziny, osoby na wózkach, siostry zakonne, osoby w różnym wieku.

Chwilę po godz. 9 na płytę stadionu uroczyście, w asyście biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej Marka Solarczyka i ojców paulinów, został wniesiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej. - Będziemy go kontemplować cały dzień. Witaj ! Uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych.... Niech Ona przemieni nasz smutek w radość, rozpacz w nadzieję. To wielkie wyzwanie, by iść z Nią - mówił abp Henryk Hoser.

Modlitewne spotkanie odbywa się pod hasłem "Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza” (Psalm 89). Jak podkreślają organizatorzy, będzie to okazja do modlitwy nie tylko za Polskę, ale za Europę, żeby "pokój i bezpieczeństwo, które w Polsce mamy, rozlewało się na inne kraje w Europie”.

Nauczania będzie głosił o. John Baschobora, charyzmatyczny kapłan z Ugandy. W programie m.in. uwielbienie, Koronka do Bożego Miłosierdzia. Konferencje wygłosi także świecki ewangelizator Marcin Zieliński.

Spotkaniu na stadionie będą towarzyszyć jubileusze: 300-lecie koronacji obrazu MB Jasnogórskiej oraz 50-lecie Odnowy Charyzmatycznej. Dla diecezji warszawsko-praskiej będzie to szczególne wydarzenie – 2 września rozpoczyna się peregrynacja kopii Jasnogórskiej ikony.

O godz. 17 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem abp Henryka Hosera, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Eucharystię będzie koncelebrowało ok. 300 kapłanów.

Podczas rekolekcji na terenie stadionu obecnych będzie ponad 200 świeckich ewangelizatorów, z którymi będzie można porozmawiać na temat wiary i poprosić o modlitwę wstawienniczą. W kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu ustawione będą konfesjonały. Obecni są także księża egzorcyści.

W rekolekcjach bierze udział ok. 35 tys. osób. W pomoc na rekolekcjach zaangażowało się 309 wolontariuszy, drugie tyle stanowią tancerze, zespół uwielbienia i osoby modlące się tańcem z flagami.

Spotkanie zakończy się ok. godz. 22 adoracją Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie.

Rekolekcje będą transmitowane przez telewizję internetową Salve TV na kanale YouTube. Całodzienną transmisję planuje także Radio Warszawa. Modlitewnego spotkania można będzie słuchać na falach 106,2 FM oraz przez stronę internetową www.radiowarszawa.com.pl od godz. 8.50 do godz. 22.

Rekolekcje "Jezus na Stadionie” odbywają się po raz piąty, na stadionie PGE Narodowy - po raz trzeci. W 2015 r. wzięło w nich udział ponad 40 tys. osób. Organizatorem wydarzenia jest kuria warszawsko-praska.