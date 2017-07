Świeccy i duchowni na jednej drodze

Członkowie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich przybyli do Świdnicy na zaproszenie bp. Ignacego Deca, który jest jednocześnie jej przewodniczącym.

- Dużą część naszego spotkania poświęciliśmy przygotowaniu jesiennej sesji popularnonaukowej, która odbędzie się na początku listopada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - wyjaśnia bp Dec. - Staraliśmy się doprecyzować jej tematykę. Będziemy się starali przybliżyć rolę i udział świeckich w ewangelizacji współczesnego świata. Wszystko przy uwzględnieniu współczesnych wyzwań, które są inne niż były jeszcze kilkanaście lat temu. Druga ważna rzecz - musimy przepracować Dyrektorium o Apostolstwie Świeckich, które powstało jeszcze za czasów, kiedy kardynałem był Karol Wojtyła, tuż po Soborze Watykańskim II. Było ono pisane w czasach, gdy w Polsce panował ustrój komunistyczny. Dziś zmieniły się realia. Mamy inne uwarunkowania. Dlatego trzeba w tym dyrektorium dokonać uzupełnień i nowelizacji. W tym zakresie czeka nas jeszcze wiele pracy.

- Staramy się szukać kierunków rozwoju apostolstwa świeckich - mówi ks. Zbigniew Kucharski, członek rady i dyrektor Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA. - Poszukujemy pomysłów, jak można przyczynić się do rozwoju powołania i rozumienia tego powołania do apostolstwa. To jest dość szerokie zagadnienie teologii laikatu. Zastanawiamy się też, w jaki sposób możemy być pomocą dla księży, by wpłynąć pozytywnie na podnoszenie jakości współpracy świeckich z duchownymi.

Podczas 3-dniowego posiedzenia członkowie rady nie tylko obradowali. Mieli okazję poznać najciekawsze miejsca w Świdnicy i jej okolicach.

W skład rady kierowanej przez bp. Deca i bp. Józefa Guzdka wchodzą osoby reprezentujące różne wspólnoty i grupy społeczne, m.in. Akcję Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Focolari, Domowy Kościół, środowiska naukowe, prawnicze i medialne.

Rada ds. Apostolstwa Świeckich podejmuje refleksję nad aktualnymi wyzwaniami duszpasterskimi, stara się inspirować świeckich do zaangażowania w apostolstwo. Jej zadaniem jest wypracowywanie sposobów coraz większego zaangażowania świeckich we wspólnocie Kościoła.