Watykański "premier": Szpital Dzieciątka Jezus czeka na małego Charliego

Kard. Pietro Parolin powiedział dziennikarzom, że „Stolica Apostolska uczyni wszystko, co w jej mocy, aby pokonać prawne przeszkody, uniemożliwiające przeniesienie małego Charliego Garda do szpitala Bambino Gesu”. Dodał, że szpital pediatryczny, który należy do Watykanu, jest kompetentny jeśli chodzi o aspekt medyczny tego problemu.