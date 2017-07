Prezydent: Wizyta Donalda Trumpa wzmacnia pozycję Polski w UE

Wyraził nadzieję, że Polacy są zadowoleni, że prezydent Trump odwiedza Polskę.

Pytany o stosunki między prezydentem Trumpem i Unią Europejską podkreślił, że przede wszystkim wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych - największego światowego mocarstwa - zawsze wzmacnia pozycję państwa.

"Każdego państwa i Polski oczywiście w tym momencie też. Dlatego ja się tak bardzo cieszę z tej wizyty, bo ona pokazuje, że Polska jest ważna w przestrzeni światowej, że jest ważna dla Stanów Zjednoczonych" - powiedział Duda.

Dodał, że Polska dzięki wizycie Trumpa zostanie pokazana na całym świece, ponieważ cały świat interesuje się wizytami prezydenta USA.

"A to jest de facto druga zagraniczna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, nowo wybranego, Donalda Trumpa i druga wizyta zagraniczna zaczyna się od Polski, więc to rzeczywiście jest chyba duży dla nas powód do satysfakcji, do zadowolenia i myślę, że pokazuje, zdecydowanie pokazuje, że jesteśmy krajem liczącym się, jeżeli jesteśmy krajem liczącym się, to nie ma siły ona wzmacnia naszą pozycję w UE" - powiedział Duda.