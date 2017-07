Prawnicy stawili się w imieniu prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Komisja zaczęła w czwartek badać sprawę działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Chmielna 70, od której w 2016 r. zaczęła się afera reprywatyzacyjna w stolicy. Prezydent stolicy nie stawiła się wcześniej dwa razy na rozprawach komisji, za co ukarano ją 6 tys. zł grzywny.

W czwartek zapowiedziała ona, że od teraz w pracy komisji będą uczestniczyli pełnomocnicy miasta, by "nieprawdy nie pozostały bez odpowiedzi". Świadek musi się stawić osobiście; strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników.

Mec. Gajewska na początku rozprawy wniosła w imieniu miasta o to, aby ws. nierucjhomości przy Chmielnej 70 komisja podejmowała jedynie czynności niezbędne do wykonania bez zwłoki - co uzasadniła wnioskiem do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Komisja oddaliła ten wniosek większością 7 głosów - 1 była przeciw, a 1 się wstrzymała.

Wcześniej komisja postanowiła, że w jawnym trybie przesłucha jako strony beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej ws. Chmielnej 70: Janusza Piecyka, Grzegorza Majewskiego i Marzenę K. (ma prokuratorskie zarzuty).