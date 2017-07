Tyszka: Prezydent powinien zawetować ustawy ws. zmian w sądownictwie

Tyszka odniósł się w piątek w radiowej Trójce do propozycji zmian w sądownictwie - chodzi o nowelizacje ustaw Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. "Mamy do czynienia z serią poważnych reform kadrowych. (...) Nie jest to poważna reforma sądownictwa, w sensie stworzenia nowych zasad jego funkcjonowania" - uważa wicemarszałek.

Jego zdaniem, prezydent powinien zawetować proponowane rozwiązania. "To jest moment definicyjny dla prezydentury Andrzeja Dudy. Okaże się, w którym kierunku on pójdzie. Dla mnie byłoby oczywiste, żeby te ustawy, które obecnie są elementem wakacyjnej ofensywy PiS, powinny być zawetowane" - powiedział Tyszka. Nie wykluczył, że klub Kukiz' 15 będzie się chciał spotkać z prezydentem ws. propozycji.

Tyszka zaznaczył, że zdaniem Kukiz'15 sądownictwo źle funkcjonuje i należy je zreformować. "Należy je jednak reformować, poddając kontroli obywateli, nie poddając je kontroli ministra Ziobry. Dlatego że po ministrze Ziobrze przyjdzie inny minister i jeżeli będzie miał tak wielkie uprawnienia, to będziemy mieli destabilizację państwa. (...) Nie można tak wielkiej władzy składać w ręce jednego człowieka" - przekonywał.

Według niego, propozycja zmian w SN "ma przykryć" projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. "Oni się bardzo boją projektu +benzyna plus+" - stwierdził wicemarszałek. "Projekt dotyczy pieniędzy obywateli. Dotyczy tego, ze każdemu średnio wyciągnie się w pierwszym roku ok. 500 zł z kieszeni" - mówił.

Zapowiedział, że Kukiz' 15 będzie robił wszystko, żeby powstrzymać podwyżki podatków. "Będziemy sprzeciwiać się też tej wymianie kadrowej w sądownictwie, bo ona nic nie zmieni w źle funkcjonującym wymiarze sprawiedliwości" - dodał wicemarszałek.

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych złożony przez grupę posłów PiS zakłada dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr.

Tyszka zapowiedział, że Kukiz' 15 nie przyłączy się do protestów ulicznych w związku z reformą sądownictwa. "Uważamy, że wyprowadzanie ludzi na ulicę nic nie rozwiązuje. Nakręca tylko spiralę nienawiści, wojenkę partyjną, która nie pozwala nam w sposób merytoryczny, spokojny pracować nad rozwiązaniami dobrymi dla Polaków" - uważa.