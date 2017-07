Papież: Nie stać z założonymi rękoma w obliczu degradacji środowiska

"Nie można stać z założonymi rękoma" w obliczu degradacji środowiska naturalnego - napisał papież Franciszek w orędziu do uczestników międzynarodowej konferencji na temat jego ekologiczno-społecznej encykliki "Laudato si'" w Rio de Janeiro w Brazylii.

W liście wysłanym w związku z piątkową inauguracją obrad pod hasłem "+Laudato si'+ i wielkie miasta" papież podkreślił: "Obowiązkiem wszystkich jest rozbudzenie w społeczeństwie świadomości potrzeby szacunku dla środowiska".

Franciszek wyraził przekonanie, że skażenie powietrza i zniszczenie przyrody to "konsekwencja nieodpowiedzialnego zarządzania" naturą. To wezwanie do "aktywnej odpowiedzialności dla dobra wszystkich" - stwierdził.

Papież przypomniał, że fundamentalnym prawem każdego jest dostęp do wody pitnej. "Kiedy nie przykłada się do tego należytej uwagi, staje się ona źródłem chorób i stawia w niebezpieczeństwie życie milionów osób" - zauważył.

Zdaniem Franciszka należy położyć kres obojętności wobec środowiska naturalnego, które - przypomniał - jest "naszym wspólnym domem".

Kładąc nacisk na "liczne tragedie", do jakich doszło, papież ostrzegł: "Bierność dowodzi utraty poczucia odpowiedzialności wobec naszych bliźnich, na której opiera się każde cywilizowane społeczeństwo".

Papież zaapelował, aby wszędzie instytucje zachęcały obywateli do aktywności, by "wnieśli swój wkład na rzecz stworzenia środowiska bardziej nadającego się do życia i zdrowszego".